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احذر.. "فوط الوجه" تحتوى على أكثر من 50 % من جراثيم وبكتيريا المنزل

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احذر.. "فوط الوجه" تحتوى على أكثر من 50 % من جراثيم وبكتيريا المنزل احذر.. "فوط الوجه" تحتوى على أكثر من 50 % من جراثيم وبكتيريا المنزل
"فوط الوجه" أحد أخطر قطع القماش الموجودة فى منزلك، هذا ما أكد عليه الدكتور سعد خالد أخصائى أمراض الجلدية والتناسلية، الذى أوضح أن الجراثيم وبكتيريا المنزل، غالبا ما تتركز فى أماكن دون غيرها، كما تتركز فى قطع من الملابس دون غيرها، وأهم هذه القطع "فوط الوجه" التى تحتوى على كم لا نهائى من جراثيم وبكتيريا المنزل.

وأوضح أخصائى الجلدية والتناسلية أن فوط الوجه يستخدمها فى الغالب أفراد الأسرة كلهم، مما يؤدى إلى انتقال الجراثيم من شخص إلى آخر، كما تنتقل العدوى الجلدية، والالتهابات والحساسية، كما تسبب روائح عرق كريهة نتيجة انتقال كم بكتيريا هائل من خلالها مخلفة روائح غير محببة.

وأكد خالد على أن فوط الوجه تحتل مركزا متقدما فى احتوائها على البكتريا، نتيجة استخدامها لأيام متتالية دون تغييرها وهى من أخطر العادات غير الصحية، إضافة إلى اشتراك أكثر من فرد فى استخدامها، إضافة إلى استخدامها فى أكثر من غرض، كتجفيف الوجه، واليدين، وتجفيف الجسم فور الاستحمام، وتجفيف المناطق المبللة الأخرى فى الجسم، ما يجعلها عرضة لجمع أكبر قدر من البكتيريا.

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مصر 365