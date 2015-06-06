القبض على تاجر مخدرات بحوزته بندقية خرطوش و2000 قرص مخدر بوسط القاهرة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة قصر النيل، من القبض على "أحمد.ع.ا"، 46 سنة، سائق ومقيم الهرم/جيزة، لمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مكانًا للاتجار، وأثناء استقلاله السيارة رقم ج ع 9519 ماركة ميتسوبيشى لانسر "مستأجرة" وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش أمريكى الصنع عيار 12مم و11 طلقة من ذات العيار"، و2000 قرص مخدر.إعلان - Ads إعلان - Ads
وبمناقشته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.