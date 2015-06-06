القبض على تاجر مخدرات بحوزته بندقية خرطوش و2000 قرص مخدر بوسط القاهرة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة قصر النيل، من القبض على "أحمد.ع.ا"، 46 سنة، سائق ومقيم الهرم/جيزة، لمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مكانًا للاتجار، وأثناء استقلاله السيارة رقم ج ع 9519 ماركة ميتسوبيشى لانسر "مستأجرة" وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش أمريكى الصنع عيار 12مم و11 طلقة من ذات العيار"، و2000 قرص مخدر.

وبمناقشته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.