ناصر فقيه: سيرين عبد النور ضيفة الحلقة الأخيرة من "هيدا حكي"

كشف ناصر فقيه مخرج برنامج "هيدا حكي" مع الممثل عادل كرم، أن البرنامج يستعد لاختتام موسمه الثاني مع النجمة سيرين عبد النور، التي ستطلّ مباشرة قبل بدء شهر رمضان لتخصّ البرنامج بالحديث الأوّل عن مسلسلها "24 قيراط".

وأكّد ناصر أن البرنامج يراهن على حلقة قويّة لأن لسيرين الكثير لتقوله، ولأنها نجمة جماهيرية بامتياز.

وحول ما إذا كان البرنامج سيستمر لموسم ثالث، أكد ناصر أن الأمر مؤكّد، وأن الموسم سيبصر النور مبدئياً في شهر سبتمبر.

وعن الاتهامات التي طاولت البرنامج بأنه تراجع جماهيرياً عمّا كان عليه في الموسم الأوّل قال فقيه "بالعكس بعد كل حلقة تصلنا ردود فعل إيجابية، ومؤشّر الرايتنغ لدينا يتراوح بين 15 و20 في حين أن البرنامج الذي يحقق نسبة 7 يعتبر ناجحاً".

وعن أنجح حلقات البرنامج يقول "حلقات مروان خوري وهيفا وهبي وإليسا كانت ناجحة جداً بالإجمال كل الحلقات ناجحة لأن الجمهور ينتظر حوار عادل مع الفنان، وهو حوار غير تقليدي يكشف عن الوجه الآخر للفنان، كما أنّ تعليقات عادل وانتقاداته تثير الاهتمام".

هل يحضّر البرنامج أسئلته بالاتفاق مع الضيف، يقول ناصر "نحضر الحلقات مع الضيوف لنعرف منهم الأخبار غير المستهلكة، ثم نقوم بوضعها ضمن الأسئلة بحسب طريقتنا، والضيف لا يعرف الأسئلة قبل التصوير".

وعن ضعف التغطية الإعلامية للبرنامج يقول " يبدو أنّ بعض الصحافيين يحبّون البرامج الفاشلة، والانتقاد السلبي، أما إذا كان البرنامج ناجحاً فيتجاهلونه.".

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