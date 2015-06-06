أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الفنانون المصريون يدافعون عن أنفسهم من ألمانيا: لم نشرب الخمر على حساب الرئاسة

Google+ Print
الفنانون المصريون يدافعون عن أنفسهم من ألمانيا: لم نشرب الخمر على حساب الرئاسة الفنانون المصريون يدافعون عن أنفسهم من ألمانيا: لم نشرب الخمر على حساب الرئاسة

السبت 06-06-2015 00:20

انتشرت صورة أمس تجمع بين الممثلة المصرية عبير صبري ووفد الفنانين الذين سافروا إلى ألمانيا برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح ، وهم يسرا ومحمد كريم والهام شاهين وهشام عباس وداليا البحيري وآخرون أثناء تناولهم الطعام، وكان على المائدة زجاجات استفزت البعض ممن رأوا أنه لا يجدر بالرئاسة أن تصرف المال على خمور الفنانين.

عبير صبري دافعت عن نفسها والوفد المرافق قائلة إن الزجاجات ليست زجاجات خمر، بل هي مياه عادية تقدم في هذه الزجاجات، كما أكدت أن تناولهم الطعام كان على نفقتهم الخاصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات"

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات"

السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا

السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا