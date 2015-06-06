الفنانون المصريون يدافعون عن أنفسهم من ألمانيا: لم نشرب الخمر على حساب الرئاسة

انتشرت صورة أمس تجمع بين الممثلة المصرية عبير صبري ووفد الفنانين الذين سافروا إلى ألمانيا برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهم يسرا ومحمد كريم والهام شاهين وهشام عباس وداليا البحيري وآخرون أثناء تناولهم الطعام، وكان على المائدة زجاجات استفزت البعض ممن رأوا أنه لا يجدر بالرئاسة أن تصرف المال على خمور الفنانين.

عبير صبري دافعت عن نفسها والوفد المرافق قائلة إن الزجاجات ليست زجاجات خمر، بل هي مياه عادية تقدم في هذه الزجاجات، كما أكدت أن تناولهم الطعام كان على نفقتهم الخاصة.