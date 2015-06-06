الجزائر: الوثيقتان الموقع عليهما أمس تمثلان منعطفا حاسما لعودة السلام بمالى

أكد وزير الدولة ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الجزائرى رمطان لعمامرة أن التوقيع مساء الجمعة على محضر نتائج المشاورات التحضيرية لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة فى جمهورية مالى، ووثيقة تنص على الترتيبات الأمنية من أجل وقف الاقتتال فى شمال مالى يعتبر منعطفا حاسما فى الاتجاه الصحيح.

وأكد لعمامرة فى كلمته خلال مراسم التوقيع، أن الوثيقتين تمثلان منعطفا حاسما من أجل عودة السلام والاستقرار فى مالى، مشيرا إلى أنهما تعكسان ارادة كافة الأطراف فى السعى من أجل تحقيق الاستقرار فى مالى والرفاه لشعبه.

ودعا أعضاء تنسيقية حركة الأزواد إلى التوقيع فى أقرب الآجال على اتفاق السلام والمصالحة فى مالى المنبثق عن مسار الجزائر ، وأكد على دعم الجزائر وتشجيعها الدائم لمالى وشعبه.

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