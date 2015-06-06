وزير التعليم يدشن مبادرات جامعة الملك خالد.. ويطلع على مشروعات المدينة الجامعية بالفرعاء

دشن وزير التعليم د. عزام الدخيل صباح أمس الأول بمقر جامعة الملك خالد، عدداً من المشروعات التطويرية بالجامعة، بحضور وزير الصحة م. خالد الفالح، ومدير الجامعة د. عبدالرحمن الداوود، وعدد من مديري الجامعات السعودية، على هامش الاجتماع التشاوري لمديري الجامعات.

وشملت المشروعات مبادرة جامعة بلا ورق، وهي مبادرة من الجامعة لتفعيل عدد من التعاملات الالكترونية، ممثلة في قبول الكتروني متكامل لخريجي المرحلة الثانوية بدون مستندات وبدون ورق، كما تم تدشين برنامج (انجاز)، وهو نظام الكتروني متكامل للمراسلات والأرشفة الالكترونية، حيث يوفر البرنامج ٣٠ مليون ريال تقريباً سنوياً، ويعمل على أرشفة خمسة ملايين وثيقه بشكل الكتروني، إضافة الى برنامج (مجالس)، وهو نظام إلكتروني خاص بإدارة الاجتماعات، كاجتماعات مجلس الجامعة واجتماعات الكليات والعمادات.

ومن المبادرات التي تم تدشينها (منصة علومنا)، وهي مبادرة من عمادة التعلم الالكتروني عبارة عن منصة تعليمية مفتوحة، تتيح للطالب والمعلم والراغب في التعليم بشكل عام الاستفادة منها في أي وقت ومن أي مكان، وتنطلق ب ٢٥٠٠ فيديو تعليمي في مختلف العلوم، وأكثر من2٠ ألف دقيقة تعليمية مجانية، كما دشن الدخيل موقع البوابة الالكترونية الخاصة بالجامعة في حلته الجديدة وخدماته المتعددة، التي تحتوي على ١١٦٥ خدمة الكترونية في (mykku)، اضافة الى مواصفات الموقع ومميزاته التقنية.

بعد ذلك قام وزير التعليم والوفد المرافق له بزيارة تفقدية لمشروعات المدينة الجامعية بالفرعاء، واستمعوا لشرح مفصل عنها، كما اطلعوا على مجسم المشروع بالكامل، حيث تعد المدينة من أكبر المنشآت التعليمية في العالم، والتي تقع على مساحة تقدر ب ثمانية ملايين م2، فيما يبلغ حجم المباني والانشاءات فيها ثلاثة ملايين م2، وتتسع لأكثر من 100 ألف نسمة، وتحتوي أيضاً على عدد كبير من الكليات والعمادات المساندة ومراكز الأبحاث ومساكن لأعضاء هيئة التدريس إضافة الى سكن للطلاب على أحدث طراز، ومدينة رياضية تتسع لأكثر من 20 ألف متفرج.

يذكر أن مشروع المدينة الجامعية في الفرعاء سيعمل على خدمة المنطقة طبياً وأكاديمياً وسياحياً، حيث سيحتضن المشروع مدينة طبية للطلاب تحتوي على المجمع الطبي، وكلية الطب، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية طب الأسنان، وكلية الصيدلة، بالإضافة إلى المستشفى الجامعي الذي تم تصميمه لاستيعاب 800 سرير في تسعة طوابق، شاملا التخصصات الطبية كافة، وجناحيْن متقدمين للعمليات الجراحية بسعة قدرها 16 غرفة مختلفة التجهيزات، وأكثر من 240 غرفة عيادة خارجية تستقبل أكثر من 3500 مريض يومياً في كل التخصصات الطبية.

ويحتوي المشروع أيضاً على عدد من الكليات للبنين، وكليات للبنات في مجمع مستقل، لتلبية احتياجات سوق العمل وفق ما يلائمهن من تخصصات، كما يشتمل المشروع على أكبر مسرح على مستوى المملكة، يستوعب 4600 مقعد، وهذا ما سيعمل على خدمة المنطقة في نشاطاتها السياحية، والمسرحية المقبلة.