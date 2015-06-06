25 خطيباً من كوريا الجنوبية يحضرون الملتقى الثالث للأئمة

نظمت الهيئة العالمية للمساجد التابعة لرابطة العالم الإسلامي الملتقى الثالث للأئمة والخطباء في كوريا الجنوبية، وذلك بحضور كل من رئيس لجنة كوريا الجنوبية بالهيئة العالمية للمساجد د. عبد المحسن آل الشيخ وعضو لجنة كوريا الجنوبية زاهر الألمعي و25 إماما وخطيبا.

وألقى رئيس اتحاد المسلمين الكوريين الشيخ عبدالرحيم لي كلمة رحب فيها بضيوف الملتقى وبالأئمة والخطباء المشاركين في الملتقى، مشيدا بجهود الهيئة العالمية للمساجد كما تم تبادل الهدايا التذكارية مع الضيوف واعضاء اتحاد المسلمين الكوريين.

وتخلل الملتقى ثلاث محاضرات للأئمة والخطباء ودورة شرعية بالتعاون مع اتحاد المسلمين الكوريين إضافة إلى محاضرة في مسجد أنسان ألقاها د. عبدالله الشيخ ومحاضرة أخرى في مسجد ديجون ألقاها د. ماجد آل فريان.

وعلى هامش الملتقى أقيمت زيارة إلى سفارة خادم الحرمين الشريفين في سيؤل جمعت الأئمة والخطباء الكوريين بالقائم بأعمال السفارة السعودية هناك، فيما أشاد الحضور بالمحاضرات التي تم تقديمها على هامش الملتقى معبرين عن سعادتهم بما تقدمه الهيئة العالمية للمساجد في كوريا الجنوبية.

وفي نهاية الملتقى تم الإعلان عن مسابقة لحفظ أجزاء من القرآن الكريم وتوزيع كتاب "المرشد للأئمة والخطباء" إضافة إلى هدايا خاصة بالمساجد استلمها إمام كل مسجد ومصلى.