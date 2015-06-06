أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

سيدة لمدير أمن الغربية: يا تقتلوا الإرهابى يا نروح إحنا نقتله

Google+ Print
سيدة لمدير أمن الغربية: يا تقتلوا الإرهابى يا نروح إحنا نقتله سيدة لمدير أمن الغربية: يا تقتلوا الإرهابى يا نروح إحنا نقتله
طالبت إحدى السيدات اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية بالضرب بيد من حديد على يد الإرهابى الذى قام بزرع قنبلة مساء أمس الجمعة بجوار قسم شرطة أول المحلة، والتى تسببت فى إصابة المواطنين بالفزع والذعر.

وقالت السيدة لمدير أمن الغربية يا تقتلوه يا نروح إحنا نجيبه ونقتله.

وقرر مدير أمن الغربية تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية والعميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية والعقيد محمد عمارة رئيس فرع اللحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، بالتنسيق مع ضباط الأمن الوطنى لسرعة تحديد الإرهابى الذى قام بزرع القنبلة وضبطه لتقديمه للقضاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365