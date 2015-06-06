سيدة لمدير أمن الغربية: يا تقتلوا الإرهابى يا نروح إحنا نقتله

طالبت إحدى السيدات اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية بالضرب بيد من حديد على يد الإرهابى الذى قام بزرع قنبلة مساء أمس الجمعة بجوار قسم شرطة أول المحلة، والتى تسببت فى إصابة المواطنين بالفزع والذعر.

وقالت السيدة لمدير أمن الغربية يا تقتلوه يا نروح إحنا نجيبه ونقتله.

وقرر مدير أمن الغربية تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية والعميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية والعقيد محمد عمارة رئيس فرع اللحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، بالتنسيق مع ضباط الأمن الوطنى لسرعة تحديد الإرهابى الذى قام بزرع القنبلة وضبطه لتقديمه للقضاء.