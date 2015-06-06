مصرع عاملين سقطا فى غرفة صرف صحى داخل دير القمص يسى بأم دومة سوهاج

لقى عاملان مصرعهما عقب سقوطهما داخل غرفة للصرف الصحى داخل دير القمص يسى بناحية أم دومة دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال يفيد بسقوط عاملين داخل غرفة للصرف الصحى بالدير دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما بسقوط شخصين فى غرفة الصرف الصحى الخاصة بالدير، ما أدى إلى وفاتهما وتبين أنه حال قيام "عطية.م.ع.ب" وشهرته "كامل" 45 عاما عامل بالدير، ويقيم ساحل طهطا دائرة المركز بمحاولة تطهير غرفة الصرف الصحى "أيسون" الخاصة بالدير أختنق بداخلها وسقط فيها إثر ذلك قام "رومانى.ز.ك.ت" 27 عاما صاحب محل كوافير ويقيم الشيخ مسعود - دائرة مركز طهطا ويقيم حالياً حارة زايد كامل شارع محمد عبد السلام بولاق الدكرور "الجيزة"، بمحاولة انتشاله إلا أنه سقط بالغرفة، ما أدى إلى وفاتهما.

تمكنت قوات وحدة الإنقاذ النهرى بانتشال الجثتين وبسؤال "مينا.ز.ك" 25 عاما حاصل على دبلوم صنايع شقيق الثانى ويقيم بذات الناحية و"فريد.ص.س" 73 عاما عامل نظافة بالدير ويقيم ساحل طهطا دائرة قسم طهطا أيدا ما جاء بالفحص ولم يتهما أو يشتبها جنائياً فى وفاتهما، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إى إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية.