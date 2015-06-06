مباحث المخدرات بسوهاج تضبط 30 قطعة حشيش و261 لفافة بانجو وأفيون

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات برئاسة العميد عبد المجيد رضوان رئيس القسم عقب ورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات مفادها قيام عامل بجلب كمية كبيرة من مخدرى الحشيش والبانجو بقصد الاتجار.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم المواد المخدرة يفيد بضبط عامل داخل مسكنه وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية بتمكن العميد عبد المجيد رضوان رئيس قسم مكافحة جرائم المخدرات من القبض على "محمد.أ.ث" 28 عاما عامل ومقيم بنى هلال مركز المراغة بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحيازته عدد 30 قطعة طولية مختلفة الإحجام بنية اللون لمخدر الحشيش تزن نحو 250 جراما، وكذلك عدد 11 لفافة سلوفانية يشتبه أن تكون لجوهر الأفيون المخدر تزن نحو 60 جراما، وكذا عدد 250 لفافة ورقية بداخلها نبات عشبى أخضر جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر تزن نحو 2000 جرام ومبلغ مالى وقدرة 310 جنيهات.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 2295 إدارى مركز المراغة، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.