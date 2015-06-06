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للحامل احذرى: مشتقات فيتامين (أ) تسبب تشوه الأجنة

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للحامل احذرى: مشتقات فيتامين (أ) تسبب تشوه الأجنة للحامل احذرى: مشتقات فيتامين (أ) تسبب تشوه الأجنة
أرسلت قارئة تقول: أنا سيدة حامل فى الشهر الثانى، وقبل الحمل بحوالى شهر واحد، كنت أتناول أقراص مشتقات فيتامين (أ) ولكنى توقفت عن استخدامها. فهل يوجد آثارا سلبية قد تقع على الجنين نتيجة لذلك؟

يجيب عن سؤالها الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة قائلا:
>تعد مشتقات فيتامين "أ" من العلاجات والأدوية المحظور استخدامها فى فترة الحمل، بل يجب التوقف عنها قبل الحمل بفترة لا تقل عن ثلاثة إلى ستة أشهر متتالية، للتأكد من تخلص الجسم من أثاراها بالكامل.

والسبب فى منع استخدام تلك الأقراص أثناء فترة الحمل أنها تسبب تشوها شديدا فى الأجنة، وفى تكوين خلاياهم الأولى، وللأسف فإن عدم الانقطاع عن تناولها لفترة كافية قبل حدوث الحمل، قد يعد سببا فى ضرورة إنهائه .

وينصح أبو النجا أن تخضع السيدة للفحص بأشعة السونار رباعية الأبعاد، للتأكد من حالة وتكوين الجنين، ولكن فى أغلب الأحيان قد يضطر الطبيب الى إنهاء الحمل وإجراء عملية اجهاض مبكر.

كما يجب على السيدة فى حالة التخطيط لحمل تالى، أن تتوقف نهائيا عن تناول تلك الأقراص قبل بداية الحمل، أو تحرص على استخدام وسيلة لمنع الحمل طوال فترة العلاج بمشتقات فيتامين "أ".

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مصر 365