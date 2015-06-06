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وزراء خارجية الدول الكبرى سيجتمعون فى برلين بالأطراف الليبية

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وزراء خارجية الدول الكبرى سيجتمعون فى برلين بالأطراف الليبية وزراء خارجية الدول الكبرى سيجتمعون فى برلين بالأطراف الليبية
قال محمد امعزب عضو المؤتمر الوطنى العام الليبى "المنتهية ولايته" إن فريق الحوار المكلف من المؤتمر تلقى دعوة من وزير الخارجية الألمانى لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول الكبرى الذى سينعقد فى 10 من شهر يونيو الجارى فى برلين.

وأوضح معزب، فى تصريح صحفى مساء أمس، أن وزراء خارجية الدول الكبرى سيجتمعون بكل الأطراف الليبية المشاركة فى الحوار الليبى الذى ترعاه البعثة الأممية.

وأضاف عضو فريق الحوار المنبثق عن المؤتمر الوطنى أن الاجتماع سيضم وزراء خارجية الدول الخمسة الكبرى الدائمة العضوية فى مجلس الأمن بما فيها وزراء خارجية روسيا والصين.

وقال معزب " نتمنى أن لا يكون اجتماع برلين مخصصاً لممارسة ضغوط دولية على الأطراف اللييية.

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مصر 365