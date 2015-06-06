تحذير المواطنين من السفر إلى كوريا الجنوبية لانتشار «كورونا»

حذرت وزارة الخارجية مواطني الإمارات أول من أمس من السفر إلى محافظة «جيونغ جي» بجمهورية كوريا الجنوبية لفرض حالة الطوارئ هناك حالياً بسبب انتشار متلازمة الشرق الأوسط التنفسية «فيروس كورونا».

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت الثلاثاء الماضي عن أول حالتي وفاة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «كورونا» وهما أول حالتين منذ تفشي المرض، وتبذل كوريا كذلك جهوداً حثيثة للقضاء على الفيروس بعد أن أعلنت السلطات الصحية اكتشاف ثلاث حالات جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 18 خلال أكثر من 10 أيام.

تواصل

ودأبت وزارة الخارجية الإعلان عن المناطق التي تحذر رعايا الدولة من السفر إليها لأسباب متنوعة تنوه لها الخارجية في كل بيان تصدره بهذا الخصوص، وتقوم الوزارة من خلال صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني بتحديد مدة التحذير وحالته في حال انتهت الحالة المؤدية للتحذيرات، حيث سبق للوزارة وأعلنت في الـ 4 من شهر مارس الماضي تحذيرات بخصوص السفر إلى الهند بسبب انتشار إنفلونزا الخنازير ولا يزال التحذير إلى اليوم قائماً.

وشملت تحذيرات الخارجية السفر إلى المناطق التي تشهد أوضاعاً أمنية متدهورة كاليمن وجنوب السودان وأفغانستان والصومال وأوكرانيا ومدينة كراتشي في باكستان ولبنان وسوريا ونيجيريا والعراق وليبيا، وأما الدول التي حذرت الخارجية من السفر إليها لأسباب مختلفة فهي ليبيريا ومناطق غرب أفريقيا وسيراليون.

حظر الصيد

نشرت وزارة الخارجية أيضاً عبر موقعها الإلكتروني الدول التي يحظر فيها الصيد نظراً للقوانين الناظمة للصيد في تلك الدول وشملت كلاً من سلطنة عمان والأردن والجزائر والعراق وليبيا وموريتانيا.