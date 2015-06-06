الرومي تثمن دور جمعية توعية ورعاية الأحداث

كرمت معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، الدكتور محمد مراد عبد الله الأمين العام لجمعية توعية ورعاية الأحداث، وذلك ضمن تكريم الشركاء المتميزين للوزارة من شركات وهيئات عامة ومؤسسات وجمعيات ذات نفع عام، ووسائل إعلام مرئية ومسموعة ومطبوعة في حفل أقيم في فندق رافلز بدبي. وأعربت معالي مريم الرومي عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها، جمعية توعية ورعاية الأحداث، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في مختلف مجالات حماية الأسرة وتحصين وتوعية النشء، كما ثمنت دورها البارز الذي تلعبه في المساهمة في كافة الأنشطة والفعاليات.

نطاق

ومن جانبه أكد الدكتور محمد مراد بأن الجمعية تعمل دوماً على توفير خدماتها، وتوسيع نطاق نشاطها التي تجاوز إمارة دبي إلى غيرها من الإمارات، وتعزز قدراتها وبرامجها لتحقيق أهدافها، التي تهدف إلى توعية الأسر بالمخاطر التي يمكن أن تصيبها أو تلحق بأبنائها، وتقديم الخدمات المتنوعة وترسيخ القيم النبيلة، وتعميق الفضائل الحميدة في نفوس النشء ووجدان الأسرة، من أجل مستقبل أفضل، وأسر مستقرة تستطيع أن تواجه التحديات وتتخطى الصعاب. وثمن الدكتور محمد مراد عبد الله هذه اللفتة الكريمة التي قامت بها معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي، مشيداً بالدور الداعم الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية، لتفعيل جهود جمعيات النفع العام في الدولة.