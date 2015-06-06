«قطار المعرفة» يعبر 13 دولة بـ 5 جوازات سفر

لم يتصور أصحاب فكرة «قطار المعرفة» المسابقة الوطنية للقراءة التي انطلقت من دبي إلى الإمارات فالعالم العربي، حين انطلقت عام 1998 أن تستمر كل هذه السنوات، وأن يطول خط سيرها من مشرق العالم العربي إلى مغربه، وأن يتضاعف ركاب القطار «الطلبة القراء» مرات ومرات، ويبقى الصدى كما هو والعزيمة كما كانت، والطموح في أوجه، وتدوم عجلة النجاح في وتيرة متسارعة عاماً تلو آخر.

بعد 17 عاماً حيث الأجيال منشغلة إلا من رحم ربي، بالتقنية والأجهزة الذكية، لا تزال مسابقة «قطار المعرفة» التي تقام سنوياً تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وبتنظيم وتمويل مدرسة البحث العلمي في دبي، وهي صاحبة الفكرة؛ تجد إقبالاً إماراتياً مشهوداً وتهافتاً عربياً متسعاً لقراءة مزيد من الكتب، والظفر بموقع متقدم على سلم تكريم الطلبة الأوائل، ما يؤكد أن المسابقة وجدت لتبقى، وأن الفكرة ولدت مبصرة وأفقها بعيد.

مؤخراً احتفلت مدرسة البحث العلمي في دبي، بتكريم الطلبة العرب الفائزين في «قطار المعرفة» مسابقة الـ «100 كتاب» في دورتها السابعة عشرة، بحضور بهية الحريري رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية في لبنان، وفضيلة الشيخ عمر عبد الكافي، وعدد من سفراء وقناصل الدول العربية في الإمارات، وأسرة المدرسة ورئيسة مجلس إدارتها نجلاء سيف الشامسي، وأيمن جراح نائب المدير العام في المدرسة، وحشد من كبار الشخصيات وأولياء الأمور، وممثلين عن الوفود العربية المشاركة في المسابقة العابرة للحدود.

100 كتاب

وتتلخص فكرة المسابقة التي انطلقت في العام 1998 من دبي لتعم كافة أرجاء الوطن العربي، على قراءة كل متسابق (100 كتاب) وتلخيصها عبر 5 جوازات ملونة خاصة بالمسابقة ثم اختباره فيها، بالنظر إلى جملة معايير، إذ تمكنت المسابقة حتى عامها الحالي من حفز الطلاب والطالبات في الإمارات والدول العربية المنضوية تحت لوائها، لقراءة ما يقارب مليوني كتاب، والعدد في ازدياد.

وشارك في المسابقة هذا العام ألف مدرسة ممثلة بـ 20 ألف طالب وطالبة، بحضور عدد كبير من الطلبة العرب من 13 دولة هي السعودية والأردن والكويت وفلسطين ومصر وعُمان وتونس والجزائر ولبنان وقطر وموريتانيا والبحرين، إضافة إلى آلاف الطلاب والطالبات من كافة مناطق دولة الإمارات.

وتم خلال الحفل تكريم الطلبة الفائزين في المسابقة في فئتين: أوائل الدول العربية المشاركة، وأوائل المناطق التعليمية على مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة الحكومية والخاصة.

1260 مدرسة عربية

ليلى الزبدة رئيسة القسم العربي بمدرسة البحث العلمي، والمشرفة على مسابقة «قطار المعرفة»، قالت في كلمة ألقتها خلال الحفل التكريمي، إن نجاح فكرة المسابقة ظل مرهوناً بالإيمان برسالة «اقرأ» فعلاً ومضموناً، لتكون قطاراً من المعرفة لا يتوقف عند حد أو عنوان، مشيرة إلى أن «قطار المعرفة» شملت منذ انطلاقتها عام 1998 حتى الآن 1260 مدرسة عربية، وينضوي تحت لوائها 21 ألفاً و700 طالب وطالبة من دولة الإمارات وخارجها.

وأضافت إن التصفيات النهائية للمسابقة في العام الدراسي الحالي 2014/2015م أجريت لأكثر من 7 آلاف طالب وطالبة هم صفوة من المتقدمين، وتواصلت على مدار 45 يوماً داخل الدولة وخارجها، وقد اخترنا الأول على كل مرحلة من كل مدرسة، ثم عرضنا هذه الصفوة على اختبارات تحريرية، وأخرى شفوية لكل من حصل على 92 % فما فوق، وقد تم ذلك من قبل فريق عمل ولجان مؤهلة ومتخصصة.

وأكدت ليلى الزبدة أن كل مشارك في هذه المسابقة يعد فائزاً، لأنه ببساطة يقرأ ويثري حصيلته بالكثير، وجميع المشاركين في الدولة يُكرمون بشهادة تقدير بغض النظر عن المراحل التي اجتازوها. والفائزون على مستوى مدارسهم يكرمون بشهادات تقديرية وميداليات ذهبية وهدية تقديرية.

والفائزون على مستوى الدولة يكرمون بتذاكر سفر إلى السعودية لأداء العمرة، والفائزون على مستوى الدول العربية يكرمون بتذاكر سفر من وإلى البلد الذي يقيمون فيه مع إقامة لمدة ثلاثة أيام يجوبون فيها أنحاء دبي.

الأوائل المكرمون

وتفوقت من دولة الإمارات الطالبة شما خالد المهيري، ومن السعودية الطالبتان سلمى حسن باعقيل وإيمان عبدالحميد نقلي، ومن الأردن محمد عدنان شقيرات، ومن فلسطين نسيم حسين محمد طردة، ومن سلطنة عُمان الطالبة مزنة الراشدية، ومن الكويت نور عماد حسن، ومن مصر نادين عامر أحمد عبدالعزيز، ومن لبنان حامد عبدالسلام، ومن قطر فجر محمد آل سعد، ومن الجزائر مطهري باحميد، ومن موريتانيا فاطمة الزهراء الطالب أبو حمادي، ومن البحرين نوران عبدالرؤوف البلوشي.

وجاءت قائمة أوائل دولة الإمارات العربية المتحدة كالتالي: محمد أمين يحيى من مدرسة الغبيبة في الشارقة، وأحمد رمضان السيد من مدرسة البريرات برأس الخيمة، ومحمد الزعابي من مدرسة تريم عمران رأس الخيمة، وعبد الرحمن أبو بكر من مدرسة الشعلة بالشارقة، وموزة خالد المنصوري من جميرا النموذجية في دبي، وإيمان عبد العزيز من مدرسة الظبيانية في أبوظبي، وشيماء علي السويدي من مدرسة ذات النطاقين في عجمان، وراما يحيى فارس من مدرسة الحكمة الخاصة في عجمان، ومحمد حاتم الشامسي من مدرسة صقر الإمارات بالعين، وإلين رياض من أكاديمية القدس، وشوق أحمد المزروعي من مدرسة الشفاء بنت عبدالله بمكتب الشارقة، وسلمى فتحي من الأهلية الخيرية في الشارقة، وفاطمة محمد باعلوي من الصالح الخاصة في الشارقة، وعائشة خلفان الكندي من مدرسة أم المؤمنين بالفجيرة.

كما تم تكريم الطالب حميد ارحمة الشحي من مدرسة مشرف النموذجية في عجمان، وفاطمة عادل جنجر من زعبيل الثانوي في دبي، وبيان محمد طيب من مدرسة أم القيوين، وفاطمة فرج الأميري من الشارقة الخاصة، وعلياء عيسى سلمان من مدرسة خديجة في عجمان، وإبراهيم محمد أبو الخير من مدرسة محمد بن راشد في دبي، ومحمد يمان طه من مدرسة الأهلية الخيرية في دبي، وحمدان راشد الشحي من مدرسة سعد بن أبي وقاص في الفجيرة، وحفصة المعلم من مدرسة سلمان الفارسي بالشارقة، وجميلة حسن الزعابي من مدرسة السدرة النموذجية في الشارقة الشرقية، وشما خالد المهيري من مدرسة الواحة في دبي.

فكرة المسابقة

فكرة المسابقة تتمثل في تشجيع الطلبة من الصف الثالث وحتى الثاني عشر على القراءة الحرّة، لتنمية اتجاهات التعلم الذاتي، وتحسين المهارات الخاصة بالقراءة والتفكير الإبداعي والنقد البناء، وصناعة قيادات فكرية واعية، بإشراف وتوجيه معلم اللغة العربية، مع الأخذ بعين الاعتبار المرحلة العمرية التي عبر بها الطالب المتسابق، وما تمتاز به من خصائص نمو وحاجات خاصة. وقد اعتمد فريق العمل فكرة مبتكرة للمسابقة، فيها من الجدة والرشاقة والمتعة ما يجذب الطلبة ويثير فضولهم لخوض تجربة السفر عبر الكتب، يحدوهم الأمل على الوصول والفوز بالجائزة، ألا وهي فكرة جوازات السفر، التي توزع على الراغبين في الاشتراك.