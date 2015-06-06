الرئيس الصومالي يفتتح مستشفى الشيخ زايد في مقديشو

افتتح حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، أمس، مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة مقديشو، بحضور محمد أحمد العثمان سفير الدولة لدى الصومال، ورئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد شرماركي، والنائب الثاني لرئيس البرلمان مهد عود عبد الله ووزيرة الصحة الصومالية حواء حسن، وعدد من الوزراء في الحكومة الصومالية، وعمدة مقديشو حسن حسين مونغاب، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الصومال السفير نيكولاس كاي، ورؤساء البعثات الدبلوماسية وعدد من الشخصيات.

ويستقبل مستشفى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مرحلته الأولى أكثر من 300 مريض صومالي يحصلون على الرعاية الطبية بالمجان، كما أن هناك أقساما أخرى مخصصة مثل إجراء العمليات لليوم الواحد وقسم الأشعة.

تدشين

وقال الرئيس الصومالي أثناء عملية التدشين: «إن مستشفى الشيخ زايد تم تجهيزه طبيا على أعلى مستوى ويشمل كافة التخصصات وأحدث وسائل التخصيص، حيث يقدم خدمات طبية للمواطنين الصوماليين»، وأضاف أن هذه هي المرحلة الأولى، وهناك مرحلة ثانية متطورة جدا تغطي احتياجات المرضى الصوماليين، حيث إن مستشفى الشيخ زايد في المرحلة الثانية يتسع لعدد (200) سرير وأربع غرف عمليات وعدد كبير من التخصصات الطبية.

وأشار شيخ محمود إلى أن دولة الإمارات بجانب مشاريعها التنموية تدعم البلاد في مجالات الأمن، والتعليم، والصحة والاقتصاد، بالإضافة إلى إعادة الإعمار في كافة الأقاليم الصومالية.من جهته ثمن سفير الدولة في الصومال محمد أحمد العثمان تدشين رئيس جمهورية حسن شيخ محمود مستشفى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمديرية شنغاني بالعاصمة مقديشو، ويتم الإشراف على أيدي أطباء واستشاريين إماراتيين بالتعاون مع كوادر صومالية لإيصال العلاج إلى الشعب الصومالي.

وأوضح العثمان أن الإمارات تسعى إلى توفير الخدمات الطبية إلى كل المواطنين الصوماليين الأشقاء، حيث تواصل بناء عيادات صحية في كل من مدن أفغوي، وجوهر، ومركه، وبيدوا بجنوب ووسط البلاد ويشمل كافة الأقاليم الصومالية.

الجدير بالذكر، أن إنشاء مستشفى الشيخ زايد جاء ضمن مشروع تطوير جمهورية الصومال تنفذه الدولة، وذلك في إطار التعاون بين جمهوريتي الصومال، والإمارات في المجالات المختلفة ومن ضمنها المجال الصحي.