أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الرئيس الصومالي يفتتح مستشفى الشيخ زايد في مقديشو

Google+ Print
الرئيس الصومالي يفتتح مستشفى الشيخ زايد في مقديشو الرئيس الصومالي يفتتح مستشفى الشيخ زايد في مقديشو

افتتح حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، أمس، مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة مقديشو، بحضور محمد أحمد العثمان سفير الدولة لدى الصومال، ورئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد شرماركي، والنائب الثاني لرئيس البرلمان مهد عود عبد الله ووزيرة الصحة الصومالية حواء حسن، وعدد من الوزراء في الصومالية، وعمدة مقديشو حسن حسين مونغاب، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الصومال السفير نيكولاس كاي، ورؤساء البعثات الدبلوماسية وعدد من الشخصيات.

ويستقبل مستشفى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مرحلته الأولى أكثر من 300 مريض صومالي يحصلون على الرعاية الطبية بالمجان، كما أن هناك أقساما أخرى مخصصة مثل إجراء العمليات لليوم الواحد وقسم الأشعة.

تدشين

وقال الرئيس الصومالي أثناء عملية التدشين: «إن مستشفى الشيخ زايد تم تجهيزه طبيا على أعلى مستوى ويشمل كافة التخصصات وأحدث وسائل التخصيص، حيث يقدم خدمات طبية للمواطنين الصوماليين»، وأضاف أن هذه هي المرحلة الأولى، وهناك مرحلة ثانية متطورة جدا تغطي احتياجات المرضى الصوماليين، حيث إن مستشفى الشيخ زايد في المرحلة الثانية يتسع لعدد (200) سرير وأربع غرف عمليات وعدد كبير من التخصصات الطبية.

وأشار شيخ محمود إلى أن دولة الإمارات بجانب مشاريعها التنموية تدعم البلاد في مجالات الأمن، والتعليم، والصحة والاقتصاد، بالإضافة إلى إعادة الإعمار في كافة الأقاليم الصومالية.من جهته ثمن سفير الدولة في الصومال محمد أحمد العثمان تدشين رئيس جمهورية حسن شيخ محمود مستشفى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمديرية شنغاني بالعاصمة مقديشو، ويتم الإشراف على أيدي أطباء واستشاريين إماراتيين بالتعاون مع كوادر صومالية لإيصال العلاج إلى الشعب الصومالي.

وأوضح العثمان أن الإمارات تسعى إلى توفير الخدمات الطبية إلى كل المواطنين الصوماليين الأشقاء، حيث تواصل بناء عيادات صحية في كل من مدن أفغوي، وجوهر، ومركه، وبيدوا بجنوب ووسط البلاد ويشمل كافة الأقاليم الصومالية.

الجدير بالذكر، أن إنشاء مستشفى الشيخ زايد جاء ضمن مشروع تطوير جمهورية الصومال تنفذه الدولة، وذلك في إطار التعاون بين جمهوريتي الصومال، والإمارات في المجالات المختلفة ومن ضمنها المجال الصحي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"