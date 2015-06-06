«مركز الهلال الطبي»: علاج 700 من التهاب الكبد سي مجاناً

وفر مركز الهلال الأحمر الطبي، التابع لهيئة الهلال الأحمر الأول بالشارقة العلاج المجاني لأكثر من 700 مريض من مرضى التهاب الكبد الفيروسي سي منذ افتتاح المركز في عام 2012 ولغاية الآن.

وقال فيصل عبد الله الذي مثل الهلال الاحمر في المؤتمر الصحفي الذي نظمته إحدى شركات الأدوية بمناسبة طرحها عقارا جديدا في الدولة لعلاج المرض ان المركز يوفر العلاج المجاني للمرضى المعسرين مجانا، مؤكدا ان جميع المرضى الذين تلقوا العلاج تخلصوا من المرض ويعيشون الان حياتهم الطبيعية.

واشار الى ان المركز يتعاون مع العديد من الجمعيات الخيرية في الدولة ويتلقى الدعم من رجال الاعمال واصحاب الايادي البيضاء لتغطية نفقات العلاج المكلف لافتا الى ان الباب مفتوح امام جميع المقيمين من مختلف جنسياتهم وأطيافهم لتلقي العلاج المجاني في المركز.

وقال فيصل عبد الله إن المركز الطبي التابع للهلال الأحمر تم إنشاؤه في عام 2008 تحت مسمى عيادة الهلال الأحمر الخيرية بالشارقة، وفي عام 2012 تم تغيير المسمى لمركز الهلال الأحمر الطبي بالشارقة.

وتتمثل فكرة إنشاء المركز في تقديم رعاية صحية متكاملة للفقراء والمحتاجين وأصحاب الدخل المحدود الذين لا يتحملون نفقات العلاج في المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة، وذلك عن طريق فتح نافذة أمل لهم بإنشاء مركز طبي متكامل يقدم الخدمات الصحية والعلاجية كافة من دون مقابل مادي، مساهمةً من الهلال الأحمر في تقليل معاناتهم المرضية والصحية، وترسيخاً لمبدأ الإنسانية الطبي.

وأضاف منذ أن تم إنشاء مركز الهلال الأحمر الطبي بالشارقة والمركز يدعم آلاف المرضى الفقراء والمحتاجين، ويقدم لهم الرعاية الطبية والصحية بالمجان، ويقوم المركز بإصدار البطاقات الصحية للمراجعين، وفتح ملفات طبية للمرضى، والقيام بالفحص الطبي الشامل، وصرف الأدوية، وعمل التحاليل الطبية، وصرف المستلزمات الطبية لكبار السن والمعاقين.

وأشار إلى أن المركز الطبي يشتمل على أقسام عدة، منها قسم للفحص المبدئي، حيث يستقبل طاقم التمريض المراجعين من المرضى، وإجراء الفحوص الطبية الأولية، وتسجيل البيانات الخاصة بدرجة الحرارة، وضغط الدم والوزن، ومن ثم عرضها على الطبيب المختص، كما يضم المركز، وحدة للملاحظة تحتوي على الأسرة الطبية، وأجهزة تخطيط القلب، وأنابيب الأوكسجين، بالإضافة إلى بعض المعدات الطبية التي تساعد المرضى الذين يعانون أمراض الجهاز التنفسي.

ويحتوي مبنى المركز على 8 عيادات طبية مختلفة، منها عيادتان للطب العام، وعيادتان لطب الأسنان وأخرى للعيون، وعيادة للأنف والأذن والحنجرة، وعيادة باطنية، وعيادة للحجامة الطبية، ووحدة للأشعة، ومختبر طبي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة المخبرية لتحليل الدم، وفي عام 2013 تم إضافة عيادتين جديدتين إلى المركز، عيادة أمراض القلب لتقديم خدمة متميزة لمرضى القلب وارتفاع ضغط الدم، وعيادة طب الأطفال. موضحاً أن المركز يقوم بعلاج الكسور والجروح، وفي حالة حاجة المريض إلى إجراء عملية نقوم بتوجيهه إلى المستشفى.

مؤكداً تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عبر فروعها بالدولة كافة، تقديم يد المساعدة والعطاء لتصل لكل محتاج وضعيف، ولتستجيب لآلاف المرضى المعوزين، وتضمد جراحهم وآلامهم، من دون مقابل مادي، وذلك بالتعاون مع شركاء الهيئة من المحسنين وأهل البر والعطاء، كما تدعم المشاريع الإنسانية والخيرية، التي تعمل تحت لواء الهيئة.

الهلال الأحمـر في دبي ينظم دورة تدريبية على الإسعـافات الأولية

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في دبي مؤخراً وبالتعاون مع شرطة دبي ووزارة الصحة وهيئة الصحة والبلدية ومؤسسة خدمات الإسعاف في دبي ومؤسسة دبي للإعلام ومرور دبي والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي دورة تدريبية في مجال الصحة المجتمعية والإسعافات الأولية على المنهاج الدولي لعددٍ من الموظفين والمتطوعين بالفرع بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم وتعريفهم بأسس ومبادئ الصحة المجتمعية وتقديم خدمات الإسعافات الأولية حال وقوع الكوارث والأزمات.

خطة تشغيلية

وأشار محمد عبدالله الحاج الزرعوني مدير فرع الهلال الأحمر بدبي إلى أن الدورة تأتي ضمن برامج الخطة التشغيلية في مجال التدريب والتثقيف لإدارة الشؤون المحلية بالهلال الأحمر وفي إطار البرامج التوعوية والتدريبية في مجال الصحة المجتمعية والإسعافات الأولية على المنهاج الدولي التي ينظمها فرع الهيئة بدبي بصفة مستمرة لموظفي ومتطوعي الهلال الأحمر بدبي وبمشاركة وحضور عدد من العاملين بالهيئات الرسمية والخاصة بدبي شركاء الهلال الأحمر في العمل المجتمعي.

وأضاف أن الدورة تعمل على توعية المشاركين فيها وكافة أفراد المجتمع المحلي بخدمات الصحة المجتمعية والبرامج التدريبية للإسعافات الأولية على المنهاج الدولي .. كما تهدف إلى التعريف بالعديد من المفاهيم الخاصة بفن التواصل والاتصال والسلامة المرورية وتهيئة المشاركين للاستعداد لإدارة الأزمات والاستعداد والتدخل السريع حال وقوع الكوارث والأزمات ودور مسعفي الهلال الأحمر في تقديم الإغاثة والمساعدات الضرورية للمصابين والمتضررين من جراء الحوادث ونبذة تعريفية عن نشأت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والتطوع ودوره في المجتمع والتعريف بالقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف بالإضافة للإسعافات الأولية السريعة للمصابين والتعريف بأساليب الدعم النفسي لهم.

وتناول المدربون المتخصصون في مجال الإسعافات الأولية المشاركون في تقديم برامج الدورة عدداً من أوراق العمل والتعريف بمفاهيم سلامة البيئة ومشاكل التلوث والأمراض المزمنة.