طحنون بن محمد: خليفة حريص على دعم التعليم

أشاد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية في تصريح له بالدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لقطاع التعليم بالدولة وحرص سموه على تأهيل أبنائه الطلاب والطالبات لخدمة وطنهم وشعبهم.

وكان سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية قد شهد مساء أمس حفل تخريج حفيديه الشيخ زايد والشيخ محمد أبناء الشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان في مدرسة المدار الدولية بالعين.

كما شهد الحفل الذي أقيم على مسرح بلدية العين حرم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، سمو الشيخة شمسة بنت سهيل، وحرم الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان سمو الشيخة موزة بنت خليفة بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة عوشة بنت خليفة بن زايد آل نهيان حرم الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان وسمو الشيخة سلامة بنت خليفة بن زايد آل نهيان حرم الشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان وسمو الشيخة لطيفة بنت خليفة بن زايد آل نهيان حرم الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان.

حضور

وحضر الحفل الشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان.

شكر

وعبر سموه عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على جهوده الدؤوبة والمستمرة لرفع مستوى التعليم لأبنائه الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية وتوفير الامكانيات والوسائل التي تعينهم على تحقيق أفضل النتائج.

تطور كبير

وألقى محمد العدوان مدير المدرسة كلمة الإدارة أشاد فيها بالتطور الكبير الذي تشهده العملية التعليمية بالدولة في ظل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

كلمة الخريجين

وألقى الشيخ زايد بن منصور بن طحنون كلمة الخريجين توجه من خلالها بالشكر والتقدير والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أولى اهتماما كبيرا للعملية التعليمية التي باتت في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات إيمانا منه بأهمية ودور إعداد الكوادر الوطنية من ابناء وبنات الدولة بأفضل المخرجات التعليمية التي تلبي متطلبات النهضة الوطنية الشاملة في كافة المجالات.. وها هي دولة الامارات باتت على أعتاب عصر الفضاء، راجياً العلي القدير أن يتم على سموه الصحة والعافية وأن يبقيه عونا وذخرا للوطن والمواطن وأن ينعم على شعب دولة الإمارات في ظل رايته بالأمن والأمان ومواصلة مسيرة البناء والنماء.

كما توجه بالشكر والتقدير والعرفان لسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية.

بعد ذلك سلم الشيخ محمد بن منصور بن طحنون مشعل العلم والمعرفة للدفعة القادمة تأكيدا على مواصلة مسيرة العلم والتعليم.. ثم قام سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والشيخ الدكتور منصور بن طحنون بتكريم الخريجين والخريجات وتسليم الشهادات.

وتوالت بعدها فقرات الحفل وسط فرحة الجميع ومشاركة أولياء الأمور.