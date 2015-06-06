سعود بن صقر وكبار المسؤولين يحضرون أفراح آل مالك والمهبوبي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أول من أمس، حفل العشاء الذي أقامه أحمد راشد بن أحمد آل مالك بمناسبة زفاف نجله فهم إلى كريمة سالم محمد علي المهبوبي الشحي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة الأفراح الكبرى في فندق رأس الخيمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشيخ محمد بن صقر القاسمي والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ محمد بن سعيد بن محمد آل نهيان والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ سعود بن فيصل القاسمي سفير المنظمة الحكومية الدولية لصندوق دعم التعليم “إيكاف” في المنطقة العربية ودول أفريقيا والشيخ سعيد بن حميد بن سلطان القاسمي الى جانب عدد من شيوخ القبائل والمسؤولين والشخصيات وأعيان ووجهاء البلاد والمدعوين والأهل والأصدقاء. وأدت إحدى الفرق الحربية عروضاً فنية وأهازيج وشلات تراثية وفنونا فلكلورية إماراتية متنوعة.

نهيان يحضر أفراح سعيدالأحبابي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه مفلح سعيد الاحبابي بمناسبة زفاف نجله المهندس سعيد على كريمة محمد راقع الاحبابي، كما حضر الحفل الذي أقيم في مركز العين للمؤتمرات والاحتفالات الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء والمسؤولين، وأعيان القبائل ولفيف من الأهل والأصدقاء، وكبار الضباط في الشرطة والقوات المسلحة وضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي، وقدمت الفرق الشعبية الأهازيج واللوحات من التراث الإماراتي، إلى جانب إلقاء قصائد شعرية في حب الوطن وأصحاب السمو الشيوخ.