رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يعزون خادم الحرمين في وفاة شقيقته جواهر

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية ومواساة الى اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب سموه فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تعزية ومواساة مماثلة الى خادم الحرمين الشريفين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تعزية مماثلة الى خادم الحرمين الشريفين.

وعزى أصحاب السمو حكام الإمارات خادم الحرمين الشريفين في وفاة المغفور لها الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز حيث بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية ومواساة إلى اخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز معربا فيها سموه عن بالغ تعازيه ومواساته، وبعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين، وبعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور لها الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم ام القيوين برقية تعزية مماثلة، وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تعزية ومواساة الى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. واعرب أصحاب السمو في برقياتهم عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية ومواساة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين. وكما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين. وبعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تعزية مماثلة الى خادم الحرمين الشريفين، وبعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد ام القيوين برقية تعزية مماثلة الى خادم الحرمين الشريفين.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تعزية مماثلة الى خادم الحرمين الشريفين. واعرب سموهم فى برقياتهم عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم سائلين المولى العلي القدير ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.