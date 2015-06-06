بالفيديو.. السيسى:الشرطة ترتكب "اعتداءات" ونتواصل مع الغرب لتحسين أدائها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن "هناك بعض الاعتداءات من قبل جهاز الشرطة، لكنها تتعلق بالظروف الأمنية الحالية، لافتا أن مصر على اتصال بألمانيا وإنجلترا لبحث تطوير الأمور فيما يتعلق بأجهزة الشرطة، وهناك اعتداءات بالفعل، ونحتاج لمساعدة ألمانيا كى نحسن من أداء الشرطة".

وحول فترة حكم الإخوان قال السيسى، فى مقابلة مع قناة "zdf" الألمانية: "إن الشعب المصرى عانى مشاكل كثيرة من الجماعة خلال الفترة الماضية من قتل وتدمير لمجرد اختلاف فى وجهات النظر، وأن الشعب كان لديه انطباع جيد عن هذا التيار لكن التجربة أثبتت عكس ذلك".

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