نور الشريف: الدولة تتعامل معنا كأننا «حيطة مايلة».. وجلسة الحوار الوطنى «فضيحة»

«مبارك» جلس مع الفنانين أثناء اعتصام السينمائيين.. وأتمنى أن يفعلها "مرسى" مع المثقفين

كتب : نورهان طلعت منذ 3 دقائق

أعرب الفنان الكبير نور الشريف عن تأييده الكامل لاعتصام المثقفين والفنانين بوزارة الثقافة، وقال إنه «حتمى فى الوقت الحالى، رداً على تصرفات وزير الثقافة علاء عبدالعزيز». وقال «الشريف» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن «الرئيس السابق حسنى مبارك اجتمع بالفنانين والمثقفين أثناء اعتصام نقابة السينمائيين، للتعرف على مشاكلهم، وهو ما يجب أن يفعله الرئيس محمد مرسى ووزير الثقافة، فهذه الوزارة تمثل تاريخ مصر، لذلك يجب على من يتولى مهامها استيعاب كل الاتجاهات الثقافية والسياسية، وأتمنى من الدولة ألا تعتبرنا حيطة مايلة، فنحن ضمير الشعب بكل فئاته، والثقافة بكل فروعها هى النور الذى يضىء طريق الشعوب، ولهذا يجب الاهتمام بها وعدم تجاهلها».

وعن أزمة «سد النهضة» قال «الشريف» إنه فوجئ بمناقشة الأزمة خلال جلسة الحوار الوطنى، المذاعة على الهواء، فكانت «فضيحة» على الملأ، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، مضيفاً أن «مصر خسرت الكثير بسبب هذه التصرفات، وشعرت بإحباط بعدما حدث؛ لأن ما نتحدث عنه هو أهم شىء فى حياتنا وهو نهر النيل، والموضوع لم تجر مناقشته حسب مستوى خطورته، وفى النهاية يجب عدم المتاجرة بهذه القضية وحلها حلاً موضوعياً، وعدم إخفاء تفاصيل الأزمة وطرق حلها، وعدم الضحك على الشعب بأن مصر لن ينقص منها كوب مياه واحد».

وأشار «الشريف» إلى أنه انتهى من تصوير 10 ساعات من أحداث مسلسله الصعيدى «خلف الله» الذى سيعرض حصرياً على شاشة «دريم»، كما يستعد حالياً للسفر إلى أسوان لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك، ويشاركه البطولة صبا مبارك ومى سليم وأحمد حلاوة، وتأليف زكريا السيلى، وإخراج حسنى صالح.