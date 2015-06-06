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استشهاد 4 جنود سعوديين فى هجوم للحوثيين وقوات "على صالح" على جيزان ونجران

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استشهاد 4 جنود سعوديين فى هجوم للحوثيين وقوات "على صالح" على جيزان ونجران استشهاد 4 جنود سعوديين فى هجوم للحوثيين وقوات "على صالح" على جيزان ونجران
قالت القوات التى تقودها ، أمس الجمعة، إن أربعة سعوديين استشهدوا بعد شن القوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح ومقاتلين حوثيين هجوما على منطقتى جيزان ونجران الحدوديتين.

وذكر بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن هجوما شُن من الجانب اليمنى على منطقتى جيزان ونجران وأن معركة وقعت فى الساعات الأولى من صباح الجمعة واستمرت حتى الظهر وقُتل خلالها عشرات الجنود اليمنيين.

وقال البيان إن أربعة سعوديين استشهدوا أيضا فى المعركة وهم ضابط فى الحرس الوطنى واثنان من القوات البرية وجندى من حرس الحدود.

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