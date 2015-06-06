أبو عيطة: الأحزاب الناصرية تعمل على تدشين قائمة لقوى ثورتى يناير ويوينو

قال كمال أبو عيطة القيادى العمالى والناصرى، إن تحالف الأحزاب الناصرية يعمل فى الوقت الراهن على توحيد القوى السياسية المؤمنة بثورة 25 يناير و30 يوينو، بجانب توحيد النقابات المتشرذمة بين القوى السياسية.

وأوضح أبو عيطة لـ"اليوم السابع" أن تحالف الأحزاب الناصرية، لن ينضم لدعاوى الأحزاب بتشكيل قائمة موحدة، مشيرًا إلى أن تحالفهم سيعمل خلال الفترة القادمة على تدشين قائمة موحدة من ثوار يناير والمؤمنين بها ضد الثورة المضادة.

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