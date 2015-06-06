أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أبو عيطة: الأحزاب الناصرية تعمل على تدشين قائمة لقوى ثورتى يناير ويوينو

Google+ Print
أبو عيطة: الأحزاب الناصرية تعمل على تدشين قائمة لقوى ثورتى يناير ويوينو أبو عيطة: الأحزاب الناصرية تعمل على تدشين قائمة لقوى ثورتى يناير ويوينو
قال كمال أبو عيطة القيادى العمالى والناصرى، إن تحالف الأحزاب الناصرية يعمل فى الوقت الراهن على توحيد القوى السياسية المؤمنة بثورة 25 يناير و30 يوينو، بجانب توحيد النقابات المتشرذمة بين القوى السياسية.

وأوضح أبو عيطة لـ"اليوم السابع" أن تحالف الأحزاب الناصرية، لن ينضم لدعاوى الأحزاب بتشكيل قائمة موحدة، مشيرًا إلى أن تحالفهم سيعمل خلال الفترة القادمة على تدشين قائمة موحدة من ثوار يناير والمؤمنين بها ضد الثورة المضادة.


>- كمال أبو عيطة: رفض أبناء العمال والفلاحين فى السلك القضائى عودة للملكية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365