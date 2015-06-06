اليوم.. وزارة التخطيط تعلن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تنظم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، قبل طرحه للحوار المجتمعى، وذلك غدا السبت، بمقر الوزارة بصلاح سالم.

كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد طرحت مقترحًا للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد للمشاركة المجتمعية لوضع تصورات للائحة عبر موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت.

www.ad.gov.eg وأتاحت الوزارة قسمًا خاصًا بعنوان "شارك.. أكتب.. قول رأيك". ويعرض القسم، 22 مادة من مواد قانون الخدمة المدنية الجديد تحتاج إلى تفسير، ويمكن للمواطن الدخول على الموقع وكتابة رأيه فى وضع المعايير الحاكمة وتحديد آليات يمكن اتباعها فى إدخال هذه النصوص حيز التنفيذ، فعلى سبيل المثال يمكن للموظف وخبير الخدمة المدنية والمواطن مشاركة الوزارة فى تحديد إجراءات وقواعد اختيار شاغلى وظائف الإدارة العليا، والإدارة التنفيذية التى تتم بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية.

كما يمكنهم من إبداء الرأى فى ضوابط وإجراءات تقويم الموظف على أساس وضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظفين، ويكون التقويم عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى.

وكان قد صدر قانون الخدمة المدنية بقرار جمهورى رقم 18 لسنة 2015 متضمنًا إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ووضع نظامًا جديدًا للخدمة المدنية فى مصر.