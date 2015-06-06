المرصد السورى: 100 قتيل ضحايا غارات النظام خلال 48 ساعة

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان الذى يتخذ من لندن مقرا له بارتفع عدد ضحايا غارات طائرات النظام خلال 48 ساعة الماضية إلى نحو 100 قتيل بينهم نساء وأطفال .

وأوضح المرصد فى بيان أوردته قناة العربية الإخبارية أمس الجمعة أن قوات النظام قصفت مناطق متفرقة فى كل من دمشق وريف دمشق ودير الزور وحلب وإدلب ودرعا، وكذلك القنيطرة و الحسكة وحمص وجبال مدينة الزبدانى، وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين .

يأتى هذا فى وقت لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة بين قوات النظام وتنظيم "داعش" الإرهابى على المشارف الجنوبية لمدينة الحسكة، حيث تشهد تقدم تنظيم "داعش" الذى تمكن من السيطرة على سجن الأحداث وشركة الكهرباء ومناطق جنوب المدينة .

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