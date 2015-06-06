بالصور.. مركز الطب القائم على الدليل ينظم ورشة علمية بحضور 160باحثا وخريجا

نظم المركز المصرى للطب القائم على الدليل العلمى " THE EGYPTIAN CENTER FOR EVIDENCE BASED MEDICINE" يوم الخميس الماضى، ورشة تدريبية حول المراجعة المنهجية للأبحاث "Systematic reviews"، والتى تعد أعلى مراتب البحث العلمى، وتعتمد على انتقاء أقوى الدلائل العلمية وتقييم الدراسات المتعلقة بالموضوع أو المشكلة الطبية محل الدراسة بغرض الوصول إلى أفضل وأدق نتيجة بشأنها.

وأشرف على هذه الورشة الأستاذ الدكتور أشرف فوزى نبهان، مدير المركز، وأستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس، وشهدت حضور حوالى 160 طالباً وخريجاً من مختلف التخصصات الطبية، جاءوا من مختلف الجامعات المصرية، وأجريت وقائعها داخل مركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفيات جامعة عين شمس.

وشهدت الورشة، التى استمرت ثمانى ساعات كاملة، تفاعلاً كبيراً من الحاضرين تجاه موضوع الورشة أثناء سرد المزيد من التفاصيل المثيرة حول "المراجعة المنهجية للأبحاث Systematic reviews"، وقام الدكتور أشرف نبهان بالرد على جميع استفسارات الشباب المهتمين بالبحث العلمى.

وفى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أكد الدكتور أشرف فوزى نبهان، أن المركز المصرى للطب القائم على الدليل العلمى "EC EBM" يهدف إلى تعليم الباحثين المصريين والخريجين ذوى التخصصات الطبية المختلفة أسس وآليات البحث العلمى، وإكسابهم القدرة على تقييم وتحليل الأبحاث العلمية المختلفة بطرق منهجية لاتخاذ القرار الأنسب حيال الأمراض ومختلف القضايا المتعلقة بصحة المجتمع.

والجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور أشرف فوزى نبهان يعد أيضاً أحد المشاركين فى اللجنة الإقليمية لبحوث شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية "WHO"، كما يشغل وظيفة محرر مشارك فى مؤسسة كوكرين الرائدة، والتى تتخذ من مدينة أوكسفورد مقراً لها، وهى تهدف إلى تنظيم معلومات الأبحاث العلمية الطبية بشكل منهجى، ووقعت المؤسسة اتفاقية تعاون وشراكة فى عام 2011 مع منظمة الصحة العالمية WHO، وذلك من أجل تقديم بيانات علمية لقرارات منظمة الصحة العالمية.



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الدكتور أشرف نبهان يتواصل مع المشاركين فى الورشة



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المراجعة المنهجية للأبحاث كان هو الموضوع الرئيسى الذى تم تناوله



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مركز التدريب وتطوير التعليم الذى شهد انعقاد الورشة



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عدد كبير من الطلاب والخريجين حرص على حضور الورشة