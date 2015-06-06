"ذي بودي شوب" تحتفل برمضان على طريقتها الخاصة

يطلّ رمضان كل عام بالخير والمودة وهاهو ذا يعود بأجوائه الجميلة لينشر روح المحبة والعطاء.

وككل عام نفتح أبواب الخير متمسكين بالعادات والتقاليد فتغمر محلات ذي بودي شوب أجواء الشهر الكريم من خلال هدايا رمضان والعيد، بالاضافة الى حملات الخير التي نحملها على عاتقنا كل عام لمساعدة المحتاجين في ليتم التعاون معها.War Child كل أنحاء العالم وقد تم اختيار منظمة

وهي منظمة عالمية تعنى بمساعدة الأطفال المتضررين من الحروب وخاصة في منطقة الشرق الاوسط .

انّ شراء اي هدية من هدايا ذي بودي شوب سيكون كفيلاً بتأمين دروس مجانية لأطفال حرموا التعليم بسبب ظروف الحرب، ولا شي يضاهي الاحساس بفعل الخير وخاصة عندما يتعلق الأمر بطفل لديه الفرصة في فتح أبواب جديدة له ولعائلته.

Red Musk Oud and Life is Goldفي هذا الموسم يطلق ذي بودي شوب عطرين من أجواء رمضان والعيد

يتميز عطرالمسك الأحمر عود باحتوائه على مستخلص العود ومستخلص البخور والباتشولي والسيدر، ليتميز برائحة ملكية فاخرة، بالاضافة الى رائحة المسك الرائعة.

أما عطر لايف إز جولد، فهو جديد عطور ذي بودي شوب الذي يتميز بحلته الفاخرة الذهبية والبيضاء و نفحاتٌ ثلاث تبدأ بنفحة أولى من المندرين والثانية تعبق برائحة الورد الابيض والياسمين وورود الفريزيا الرائعة، واما النفحة الثالثة فهي التونكا و زيت البينزون المستخلص من نسغ شجرة البينزون وهي شبيهة برائحة الفانيلا.

هدايا رمضان لهذا العام هي مزيج من العطور ومستحضرات العناية بالجسم وضعت في علب هدايا فاخرة تعكس ألوان وزخارف رمضانية رائعة.

Japanese Cherry Blossom Collection مجموعة هدايا زهرة الكرز اليابانية

Luxury Strawberry Collection مجموعة الفراولة الشهية

Life is….Gold Collectionمجموعة لايف از ... جولد

Red Musk Collectionمجموعة المسك الاحمر

وأما هدية العيد فقد ابتكرت بطريقة خاصة حيث صممت بشكل علبة كبيرة تحتوي على 30 منتجاً مخبأ وراء باب مرقّم بأيام رمضان الثلاثين ، كل يوم يفتح باب فيظهر منتجاً رائعاً يضفي بهجة ملونة وعبقة برائحة مختلفة عن اليوم السابق له ، ليمر رمضان بأيامه مفعم برائحة الورود والعود والمسك.

ايضا تم اطلاق كحل العين الغير لامع والجذّاب لامسيات رمضان المميزة والعيد، كحل العين كاجال باللونين الابيض والاسود ليضفي جمالا وجاذبيه على العينين.

هذا الكحل غني بزيت المارولا الذي تم الحصول علية من خلال برنامج التجارة العادلة، يعمل على سهولة رسم الكحل فوق العين بطريقة ناعمة من خلال قلم الكاجال الذي يتحكم برسم شكل العين بسهولة وسلاسة فتعطي كثافة اللون الاسود للعين نظرة عميقة وجذابة.