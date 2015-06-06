مستحضرات لا غنى عنها ليدوم مكياجك طويلاً

تقضي النساء معظم أوقاتهن في تطبيق المكياج، كما أنهن ينفقن الكثير من الأموال لشراء منتجات تجميل قد لا يستفدن منها ولا تناسب بشرتهن، فمن النادر أن نجد حقيبة امرأة لا تحتوي على المكياج، ولكن هل هذه المستحضرات ستحتاجها ؟

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"سيِّدتي نت" يقدم لك في ما يلي المنتجات الأساسية لمستحضرات التجميل التي يجب أن تتواجد في حقيبتك لتسهيل الوصول إلى ما تريدين في وقت قصير لإعادة إصلاح مكياجك:

1. كريم BB: كريم رائع لترطيب البشرة وإخفاء العيوب، وعليك ألا تستغني عنه في حقيبتك، وكل ما عليك فعله هو وضع زجاجة صغيرة في حقيبتك، وعندما تشعرين بأنك بحاجة إلى وضعه فلن يستغرق الأمر ثوان وسيجعل بشرتك متألقة على الفور.

2. أحمر الخدود: احرصي على وضع أحمر الخدود الأحمر في حقيبتك، فهو من أفضل الألوان لنضارة بشرتك، ولا تحتاجين إلى فرشاة حتى تتمكني من وضعه خارج المنزل، كل ما عليك فعله هو استخدام أطراف أصابعك لوضعه على خدودك لتصبح نضرة في الحال، كما يمكنك وضعه على شفاهك أو على عينيك إذا كنت لا تريدين وضع الكثير من المكياج في حقيبتك.

3. قلم الإخفاء: يعطي قلم الإخفاء توهجاً وترطيباً رائعاً لبشرتك، فعندما تشعرين بظهور التعب والإرهاق على بشرتك يمكنك تطبيقه تحت العين أو في الأماكن التي تحتاج إلى إخفاء.

4. الشامبو الجاف: يساعدك الشامبو الجاف على امتصاص الزيوت وتجديد الشعر، فإذا كنت في عجلة من أمرك ولم تستطيعي غسل شعرك في الصباح أو جف شعرك وأصبح سيئاً فعليك برش شعرك بالشامبو الجاف لتشعري بحيوية وتألق شعرك في الحال.

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