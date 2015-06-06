مكياج نجمات الموركس دور 5/10 وأقل !

ككل سنة تطل علينا النجمات في هذا الوقت، ليتألقن على السجادة الحمراء بأبهى وأجمل إطلالة . وكما تعودنا أيضاً أن ننتظر أجمل إطلالات النجمات من شعر ومكياج في المناسبات وتحديداً في الموركس دور، فماذا وجدنا في حفلة أمس وكيف كان تقييم سيدتي لجمال نجمات هذا الحدث؟

جمعنا لك هذه الصور الخاصة بالنجمات والتي توّضح تفاصيل المكياج الذي اختارته كل نجمة، وعلى هذا الأساس ضعي العلامة التي تجدينها مناسبة لكل نجمة:

اصالة: تميّزت هذه النجمة بالسحنة السمراء اللافة والمكياد النيود الذي يليق بها كثيراً لهذا هي تستحق 8/10.

نادين نجيم: في عادتها تطّل نادين بمكياج أجمل وجاذبيّة لا تقاوم وهذه المرة لم تكن في أوج جمالها وهي تستحق 5/10

ماغي بوغصن: تألقت بمكياج زهري برز جمالها، كما ظهرت ببشرة نضرة وهي تستحق 8/10

شذى حسون: لم تتغير من حيث المكياج ولا الشعر فهي تعتمد نفس الإطلالة لهذا تستحق 5/10

دنيا بطمة: لفتت الأنظار بمكياجها القوي ونالت نسبة عالية 8/10

دانا: هي أيضاً لم تغير كثيراً في ستايلها لهذا تستحق 5/10

الاخوات: أعجبتنا الحمرة الداكنة كونها رائجة جداًهذا الموسم والظلال البرونزيّة والنتيجة مجموعة 8/10

فلة: اطلت بمكياج عادي جداً والعلامة 4/10

ليلى بن خليفة : مكياجها زادها جمالاً وجاذبيّة وهي تستحق 8/10

يارا: لم يعجبنا مكياج يارا حيث ظهرت اقل من عاديّة وتستحق 4/10

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