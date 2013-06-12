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ألتراس أهلاوى فى ألبوم جديد: «لن نتوقف عن الغناء»

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ألتراس أهلاوى فى ألبوم جديد: «لن نتوقف عن الغناء» ألتراس أهلاوى فى ألبوم جديد: «لن نتوقف عن الغناء»

كتب : نانسى على منذ 2 دقيقة

«We will Never Stop Singing» أو «لن نتوقف عن الغناء».. تحت هذا العنوان يستعد «ألتراس أهلاوى» لإصدار ألبومه الثانى منذ نشأته عام 2007 والأول بعد أحداث مجزرة بورسعيد التى راح ضحيتها 72 شاباً من جماهير الأهلى.

وأصدر الألتراس «البرومو» الخاص بالألبوم الذى يضم عدة أغان متنوعة ما بين الغناء فى حب الأهلى من جهة وتخليد ذكرى الشهداء من جهة أخرى، كما هاجم «الألتراس» المسئولين فى الدولة الذين اتهمهم بهدم أى فكرة جديدة وذلك من خلال أغنية جاء مطلعها: «فى غشاوة على العيون مش بيصدق الحقيقة.. لسه الأفكار فى بلدنا بيهدموا فيها كل دقيقة»، كما تغنوا بفكرة «الألتراس» التى أصبحت أساسية فى معظم دول العالم وذلك بكلمات تؤكد أن الألتراس يعلم الانتماء، ويتضح ذلك فى الأغنية التى تقول: «هى فكرة وجمعتنا أساسها الانتماء.. وكل فرد فيها اتعلم الوفاء»، إضافةً إلى تأكيدها البقاء خلف حق الشهداء من خلال أغنية تقول: «كل شهيد مأثر فينا.. ذكراه الحلوة لسه فى عينينا.. لو ضاع حقه لا تلوم علينا».

وأكد أحد أعضاء المجموعة أن الهدف من اسم الألبوم هو إيصال رسالة للجميع أن «ألتراس أهلاوى» لن يتوقف عن الغناء حتى إن مات منه ضعف عدد الشهداء الذين راحوا ضحية خلال مباراة المصرى والأهلى لمجرد مطالبتهم بالحرية، وتابع: «على الجميع أن يعرف أن الألتراس فكرة والفكرة لا تموت»، ومن المنتظر طرح الألبوم فى الأسواق خلال أيام قليلة.

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