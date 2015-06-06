حظك اليوم السبت 6-6-2015

حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 6/6/2015

توقع ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

1- حظك اليوم برج الثور يوم السبت 6/6/2015

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 6/6/2015

توقعات ماجى فرج لمواليد برج "الجوزاء " على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 6 - 6 - 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم السبت 6-6-2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

6- حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 6-6-2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

7- حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 6- 6- 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

8- حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 6-6/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

9- حظك اليوم برج القوس يوم السبت 6/6/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

10- حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 6 /6- 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

11- حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 6 /6/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

12- حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 6/6/ 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>مولود برج الحمل يتهمه البعض بالأنانية وهذا قد يبدو صحيحا ، لكن الجميع يعجب بجرأته وقدرته على الأخذ بزمام الأمور ، يميل إلى فرض سيطرته على غيره ، وغالبا ما يؤدى به عداؤه واندفاعاته إلى العديد من المشاكل ولكنه يسعى دائما إلى الإثارة ويجد متعة فيها.>حاول أن تغير نظرة المحيطين إليك ، فكثيرا ما تخسر الأصدقاء وزملاء العمل نتيجة لهذه الأنانية وفرض السيطرة، كل من حولك يدعوك لتغيير طباعك وتحسين علاقتك>شخصية قوية يكره الثرثرة وكثرة الكلام ، لا يتأثر بسرعة ولا شىء يغير ميوله واتجاهاته أو يبدلها ، صاحب ذاكرة قوية حازم فى رأيه لين فى معاملته كريم اليد والأخلاق لكنه لا يحب الزيارات أو المجاملات .> أنت شخصية محبوبة جدا بين من تتعامل معهم وأيضا يحسدك الناس لعلاقتك العاطفية المستقرة .>مولود برج الجوزاء يتأقلم بسهولة فى كل الظروف ، يدافع بمهارة عن حقوقه ، لا يأخذ شيئا على محمل الجد أو الخطر ، لا شىء يفرحه أكثر من استفزاز الآخرين ، لا يعفو عن أحد ولا حتى المقربين منه يسدد إليك ضربته وبعدها تجده عطوفا ودودا ويعرف كيف يجعلك تسامحه .>شخصية بهذه المواصفات غير محبوبة على الإطلاق ، ويهرب الناس من التعامل مع أو الاختلاط به ، ولا يشفع لك التلطف مع بعض الناس بعد إيذائهم .>مولود برج السرطان شاعرى ومهذب حساس وحالم ولديه أخصب خيال، عفوى كالأطفال يثق فيه الإنسان ويرتاح إليه ، رد فعله ذاتى وغير متوقع يبقى طفلا كبيرا يبحث عن الحب والحنان ، لا يستغنى بسهولة عن الراحة فى الحياة فى عش هادئ> أنت شخصية فريدة ومهذبة ويشعر الناس معك بالآمان على جميع المستويات>من صفات البرج المميزة قدرته الهائلة على جذب الآخرين إليه بكرمه وقلب المحب ، يملك القدرة على إدارة شئون الآخرين ، لذلك نر ى أن الكثيرين من أصحاب هذا البرج سياسيون وعلماء نفس .>قلبك المحب والعطوف يجعلك محور المحيطين بك ويستشيرونك فى كل ما يتعلق بحياتهم ، وقدرتك على حل مشاكل الآخرين يجعل منك نجم المجتمع.>دبلوماسى أنيق مرتب المظهر وجذاب دائما من النادر جدا أن يحلم أو يتخيل أو يبنى قصورا فى الرمال واقعى جدا ، مغرم بالمطالعة والقراءة ويصبح مع الوقت موسوعة من العلم والثقافة والمعرفة .>الواقعية التى تتميز بها تعطى لك المزيد من النجاح الهائل فى العمل لأنك ترى الأمور والخطط بواقعية شديدة وغير حالمة ، أنت مثقف واع تحب من يحبك .>رجل سياسى ماهر وذكى يبرهن عن روح إنصاف ويفكر دائما فيما له وما عليه كى يكون عادلا ، الميزان يحب الناس كثيرا ويكره الحسد والضجيج ذكى للغاية ولكنه بسيط سليم النية.>أنت شخصية عادلة ، وهناك شعور متبادل بالحب بينك وبين الناس لبساطتك وكرمك .>يضحى من وقته وصحته وحتى حياته فى سبيل قضية يتحمس لها، ذكاؤه عميق كثير الفطنة يكشف سريعا نقطة ضعف محدثه أو قصده، من الصعب جدا أن نعرف ما يفكر به مولود برج العقرب يضع حاجزا فيما ينوى فعله بينه وبين الآخرين .>فى سبيل ما تؤمن به تخسر كثير ا، المهم هنا أن تنفذ ما تعتقده صحيحا .>صريح جدا ومتحرر من كل خبث ومكر وحقد يتكلم بصراحة مطلقة ولا يقصد إيذاء أحد بهذه الصراحة يقول ما يريد ببراءة ، جسور محب للمغامرات الحافلة بالمخاطر ، نشط فطن مندفع إلى أقصى درجة وواثق فى نفسه لا يتردد أبدا إذا قرر القيام بعمل ما .>شخصيتك مبهرة تجذب إليك المحيطين وتكون بالنسبة لهم قدوة وهذا يمكن أن يصيبك بشىء من الغرور ،فاحذر هذا وحاول استرضاء شريكك لأنه يعانى معك بدون سبب .>مولود برج الجدى طموح جدا ويملك طبيعة جادة وعملية وطاقة هائلة للعمل الشاق يعرف تماما ما يريد ولا يقتحم المخاطر غير الضرورية وغير المفيدة للوصول إلى هدفه.>نجاحك مبهر فى العمل ، وهذا يضيف لك أعباء إضافية يمكن الاستغناء عنها لأنها تؤثر بالسلب على حياتك العاطفية والأسرية .>طريف مرح يحب المزاح ويعرف كيف يضحك الناس لطيف رغم أنه مغرور أحيانا يشدد على حريته واستقلاله ويعتقد أنه الإنسان الأفضل على وجه الأرض ورغم ذلك فهو دبلوماسى ناجح>تعيش الحياة بالطول والعرض ، وهذه النوعية من الشخصيات غير مستقرة ويخشى منها الجميع حاول التخلص من هذه النظرة .>مواليد برج الحوت لا يستطيعون التخلى عن أحلامهم التى هى بمثابة روحهم، فإذا أرادت زوجة لرجل برج الحوت أن تحتفظ بحبه إلى الأبد ألا تسخر من هذه الأحلام بأى صورة من الصور .>تحتاج إلى شريك حياة يتفهم طبيعتك وأسلوبك فى الحياة ، وقد يكون هذا صعب حاليا ، ولكنك ستقابله فى أى وقت .