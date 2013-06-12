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خان: أنا مصرى «غصب عن الإخوان».. وهنزل 30 يونيو

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خان: أنا مصرى «غصب عن الإخوان».. وهنزل 30 يونيو خان: أنا مصرى «غصب عن الإخوان».. وهنزل 30 يونيو

كتب : نجلاء أبوالنجا منذ 2 دقيقة

عدم تمكنه من التوقيع على استمارة «تمرد» لعدم حصوله على الجنسية المصرية، كان بالنسبة له فصلاً جديداً من الأزمة النفسية التى يعانيها، فالمخرج محمد خان صاحب الجنسية الباكستانية، هو فى الأصل مصرى الحب والانتماء، رغم أنه لا يملك أوراقاً تثبت ذلك، ومع ذلك أصر على أن يتمرد ضد نظام «مرسى»، واكتفى بالتصوير أمام الاستمارة دون أن يوقع عليها.

«خان» قال لـ«الوطن» إنه يتألم بشدة لحرمانه من ممارسة حقه فى التعبير عن حبه لمصر: «أعلم أن المسئولين لهم كامل الحق فى منعى من التصويت؛ لأنى لا أحمل رقماً قومياً مصرياً، لكنى مصرى الدم والمولد والهوى والانتماء، ومستحيل أن يصرخ مواطن مصرى ولا أشاركه صرخته». «خان» أكد أنه اكتفى بالتصوير مع استمارة تمرد معتبراً أنه أضعف الإيمان: «لعل الصورة تدفع غيرى للمشاركة ممن يحملون رقماً قومياً مصرياً».

«خان» قال إنه سعيد بحركة «تمرد» ويتمنى أن تجنى الحملة ثمارها: «أنا معهم قلباً وقالباً، والحمد لله أن أولادى يحملون الجنسية المصرية واستطاعوا التوقيع على استمارات الحملة».

«أنا مصرى غصب عنهم».. قالها «خان» وهو يروى مدى حزنه عندما يعامله المسئولون المصريون كأجنبى لأنه يحمل «باسبور» أجنبياً: «وقتها أشعر بألم شديد».

وجه المخرج «المصرى الانتماء»، رسالة إلى كل المصريين يناشدهم فيها بالتمرد وبالخروج يوم 30 يونيو، لكى يستعيدوا التى خطفها الإخوان.

وعن عدم مشاركته فى اعتصام وزارة الثقافة ضمن المثقفين المطالبين بعزل الوزير، قال: «نعم رفضت الاعتصام فى وزارة الثقافة؛ حتى لا أكون كارت فى يد الإخوان يحاربون به المعتصمين ويقللون من جهودهم، ويتهمونهم بأن هناك رجلاً أجنبياً بينهم، وبالتالى يجدون حجة لمهاجمتهم».

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