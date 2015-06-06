لعبة في الجول صورة - أفضل تشكيل لمصر بدون لاعبي الأهلي والزمالك

يستعرض FilGoal.com في صورة أفضل تشكيل لمنتخب مصر لمواجهة مالاوي على حسب اختيارات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

منتخب مصر يلعب وديا مع مالاوي يوم الاثنين المقبل بدون لاعبي الأهلي والزمالك استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا.

ثم يستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات أمام تنزانيا في ملعب برج العرب يوم 14من شهر يونيو الجاري.

واستدعى كوبر 20 لاعبا بدون لاعبي الأهلي والزمالك والذين سيتم الإعلان عنهم بعد مباراتي الفريقين بالكونفدرالية.

وسأل FilGoal.com متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر عن التشكيل الأفضل للمنتخب بدون لاعبي الأهلي والزمالك.

كوبر أعلن قائمة مصر استعدادا لمواجهة مالاوي وديا بدون لاعبي الأهلي والزمالك اختر بنفسك التشكيل الأفضل Posted by FilGoal.com on Thursday, 4 June 2015

واستقر زوار FilGoal.com على وجود محمد عواد حارس مرمى المصري في حراسة المرمى. مع رباعي الدفاع محمد عبد الشافي ورامي ربيعة وأحمد حجازي وأحمد فتحي.

في الوسط جاءت الاختارات لصالح محمود كهربا وعمرو السولية وصالح جمعة ومحمد صلاح.

وفي الهجوم جاءت نتائج الاختيارات متقاربة للغاية إلا أنها حُسمت للثنائي أحمد حسن مكي ومحمد حمدي.

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