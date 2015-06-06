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بالصور.. مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة يكرم 81 ضابطا وموظفا وفردا

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كرم اللواء سميح بشادى، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، 81 ضابطًا وموظفًا وفردًا ومجندًا من العاملين بمديريات أمن الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

حضر حفل التكريم الذى أقيم فى قرية 25 يناير بالإسماعيلية اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية، واللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، واللواء فيصل دويدار مدير أمن بورسعيد.

وقال اللواء سميح بشادى، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، إن هذا التكريم انطلاقًا من مبدأ الوزارة وتعليمات اللواء مجدى عبد الغفار بضرورة مكافأة المجتهد ومحاسبة المقصر.

وأضاف مساعد الوزير أن الاحتفالية التى أقيمت تحت عنوان يوم التميز تم تكريم 81 من الضباط والعاملين والمجندين والعمد والمشايخ على مستوى مديريات الأمن الثلاث بورسعيد والإسماعيلية والسويس حيث تم تكريم 32 من العاملين بمديرية أمن الإسماعيلية و24 من مديرية أمن بورسعيد و25 من العاملين بمديرية أمن السويس.

وطالب اللواء سميح بشادى، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، من جميع الحضور من القيادات والضباط والأمناء والموظفين بالمديريات بضرورة الحفاظ على عمله من أجل الارتقاء بدولة .

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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