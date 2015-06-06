بقطرة دم واحدة.. اختبار حديث يكشف الإصابة بأخطر الفيروسات

كشفت أحدث الأبحاث الطبية عن اختبار دم جديد قد يظهر تاريخ الإصابة بمجموعة من الفيروسات الخظيرة، التى أصيب بها الإنسان منذ سنوات، من خلال قطرة دم واحدة.

ووفقًا للدراسة المنشورة مؤخرًا فى عدد يونيو من مجلة العلوم، أشار الباحثون إلى أن التكنولوجيا الجديدة يمكنها اختبار أكثر من 1000 سلالة من السلالات الفيروسية فى نفس الوقت باستخدام قطرة واحدة من الدم.

>وقال الباحثون فى تحقيق صحفى، إن هذا الاختبار يمثل خطوة هامة فى طريق الاختبارات الحالية، التى تظهر الإصابة بفيروس واحد فقط فى كل مرة.

وقال توماس كولا، أحد الباحثين المشاركين فى الدراسة، من جامعة هارفارد فى بوسطن، إن الاختبار يسمى بــ “VirScan”، وهو يعتبر أحدث تكنولوجيا فى الكشف عن الفيروسات.

وأشار الباحثون إلى أن فيروس "ابشتاين بار"، هو واحد من الفيروسات الأكثر شيوعا فى البشر، والذى يرتبط بزيادة نسب الإصابة ببعض أنواع السرطان، ومع هذا الاختبار الحديث يمكن الكشف عنه بسهوله بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفيروسات فى وقت واحد.

وأضاف الباحثون أن اختبار “VirScan” يعمل عن طريق الكشف عن الأجسام المضادة للفيروسات التى تصيب البشر، لافتين إلى أن الأجسام المضادة هى دليل على وجود رد فعل لجهاز المناعة لظهور فيروس معين.