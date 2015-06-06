تناول أدوية الضغط بعد إجراء الجراحات يقلل من المضاعفات ونسب والوفاة

كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية الضغط مباشرة بعد الجراحة، تقل لديهم مضاعفات ما بعد الجراحة وينخفض بينهم معدل الوفاة.

واستعرض الباحثون معلومات من أكثر من 30000 مريض من الذين يتناولون نوع معين من أدوية ارتفاع ضغط الدم من فئة الأدوية التى تعرف باسم "مثبطات مستقبلات الأنجيوتنسين" وتستخدم على نطاق واسع هذه الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

ووجد الباحثون أن ثلث هؤلاء الأشخاص لم يتناولوا أدوية ضغط الدم المرتفع فى غضون يومين من الجراحة، ارتفعت لديهم مخاطر الوفاة فى غضون 30 يوماً مقارنة بالأشخاص الذين استأنفوا على الفور تعاطى أدويتهم المخفضة للضغط العالي.

وكشفت الدراسة أيضاً أن الأشخاص الذين تناولوا الأدوية المخفضة لضغط الدم بسرعة، انخفضت لديهم معدلات العدوى والالتهاب الرئوى وقصور القلب والفشل الكلوى.

ونشرت الدراسة على الإنترنت فى مجلة التخدير الأمريكية، وذلك فى الرابع من شهر يونيو الجارى.