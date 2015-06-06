أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تناول أدوية الضغط بعد إجراء الجراحات يقلل من المضاعفات ونسب والوفاة

Google+ Print
تناول أدوية الضغط بعد إجراء الجراحات يقلل من المضاعفات ونسب والوفاة تناول أدوية الضغط بعد إجراء الجراحات يقلل من المضاعفات ونسب والوفاة
كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية الضغط مباشرة بعد الجراحة، تقل لديهم مضاعفات ما بعد الجراحة وينخفض بينهم معدل الوفاة.

واستعرض الباحثون معلومات من أكثر من 30000 مريض من الذين يتناولون نوع معين من أدوية ارتفاع ضغط الدم من فئة الأدوية التى تعرف باسم "مثبطات مستقبلات الأنجيوتنسين" وتستخدم على نطاق واسع هذه الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

ووجد الباحثون أن ثلث هؤلاء الأشخاص لم يتناولوا أدوية ضغط الدم المرتفع فى غضون يومين من الجراحة، ارتفعت لديهم مخاطر الوفاة فى غضون 30 يوماً مقارنة بالأشخاص الذين استأنفوا على الفور تعاطى أدويتهم المخفضة للضغط العالي.

وكشفت الدراسة أيضاً أن الأشخاص الذين تناولوا الأدوية المخفضة لضغط الدم بسرعة، انخفضت لديهم معدلات العدوى والالتهاب الرئوى وقصور القلب والفشل الكلوى.

ونشرت الدراسة على الإنترنت فى مجلة التخدير الأمريكية، وذلك فى الرابع من شهر يونيو الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365