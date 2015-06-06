الأموال العامة بسوهاج تقبض على موظفين بمستشفى طهطا لتزويرهم نتائج تحاليل

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج برئاسة العقيد حسام حامد رئيس القسم، بالاشتراك مع المقدم مصطفى المراغى رئيس مباحث المرور، من ضبط رئيس اللجنة الطبية بالقومسيون الطبى بمستشفى طهطا العام وموظف بنفس جهة العمل، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما لتزوير استمارات الحصول على الرخصة المهنية من إدارة المرور.

وكان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية بورد معلومات لوحدة مباحث مرور سوهاج بالتنسيق مع قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها انتشار استخراج رخص قيادة مهنية بموجب مستندات مزورة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده العميد حسام حامد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، والرائد محمود حسنى الشريف وكيل القسم، بالاشتراك مع المقدم مصطفى المراغى رئيس مباحث المرور، والرائد شريف طنطاوى وكيل مباحث المرور، وأسفرت الجهود عقب تقنين الإجراءات قيام "عمر ع أ ا" 29 عاما رئيس إدارى للجنة الطبية لتراخيص القيادة والسلاح بالقومسيون الطبى بمستشفى طهطا العام، و"عصام ن ش ح" 41 عاما موظف إدارة بالقومسيون الطبى بمستشفى طهطا العام والمسجل جنائياً شقى خطر تحت رقم 46 نصب بقسم شرطة طهطا نشاطه مستمر، والسابق اتهامه فى عدد "26" قضية نصب وأموال عامة وشيك وخيانة أمانة، آخرها القضية رقم 2841 جنح قسم طهطا لسنة 2009 خيانة أمانة، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى تزوير شهادات الفحص الطبى الصادرة عن القومسيون الطبى بمستشفى طهطا العام للمواطنين غير اللائقين طبياً، لتمكينهم من استخراج تراخيص قيادة مهنية من وحدة مرور طهطا بدون وجه حق مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وتوصلت التحريات إلى قيام التشكيل العصابى المذكور بتزوير عدد "4" استمارات فحص طبى لصالح الهندى ع م ع25 عاما ويقيم بناحية الوقدة دائرة مركز المراغة، ومحمود م ع ع 24 عاما ويقيم بناحية الشيخ يوسف - دائرة مركز المراغة، وبولس ا ل ج25 عاما ويقيم ببندر طما، وبطرس إ ش ع 25 عاما، ويقيم بناحية السمارنهة دائرة مركز المراغة.

وأفادت تلك التقارير بأنهم لائقين طبياً للحصول على رخصة قيادة مهنية على خلاف الحقيقة، حيث تبين من فحص سجلات قسم التحاليل الطبية بمستشفى طهطا العام أن تحاليل المخدرات الخاصة بالمذكورين إيجابية وأنهم غير لائقين للحصول على تراخيص قيادة، وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضاها المتهمان سالفى الذكر على سبيل الرشوة للإخلال بأعمال وظائفهما العمومية.

كما أضافت التحريات أن المتهمين عقب قيامهما بتزوير الشهادات الطبية المشار إليها قاما بإرسالها إلى وحدة مرور طهطا، ومكنا بذلك المواطنين سالفى الذكر من الحصول على تراخيص قيادة بأوراق مزورة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ملفات التراخيص المذكورة، وكذا استمارات الفحص الطبى المزورة المشار إليها بوحدة مرور طهطا، كما أمكن الحصول على كل المستندات المؤيدة للواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المتهمين المذكورين وكذا أصحاب التراخيص المشار إليهم.

وقامت قوة من وحدة مباحث مرور سوهاج إلى مقر القومسيون الطبى بمستشفى طهطا العام دائرة قسم طهطا، حيث تم ضبط المتهماين الأول والثانى، وجار العمل على ضبط باقى المتهمين.