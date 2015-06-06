عامل يطلق النار على ربة منزل خلال مشاجرة بينه وبين ابن عمه بسوهاج

استقبل مستشفى طما المركزى "منى إ ش ف" 43 عاما ربة منزل، تقيم نجع العرب أم دومة دائرة المركز مصابة بطلق نارى أدى لوجود جرح مخيط طولى بالفخذ الأيمن مع جرح آخر أعلى عظمة الحوض أسفل البطن.

وبالانتقال والفحص بمعرفة ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما برئاسة الرائد أحمد خلف رئيس مباحث المركز، وسؤال المصابة قررت بحدوث مشاجرة بالشارع بين طرف أول "أ ف أ س" عامل، وبين طرف ثان "م م أ س" عامل بسبب لهو الأطفال بالشارع، وحال مشاهدتها للمشاجرة قام الثانى بسبها وشتمها وقيام الأول بإطلاق عيار نارى تجاهها، مما أدلا إلى حدوث إصابتها، وتم نقلها لمستشفى أسيوط الجامعى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.