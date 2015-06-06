مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى انفجار أسطوانة غاز بفيصل

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون جراء انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بشارع عزبة جبريل بمنقطة فيصل، وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى المكان، وتمت السيطرة على الحريق، وتم منع خطر امتداده إلى باقى الطوابق السكنية.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة بسماع دوى انفجار بمنقطة فيصل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتبين مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انفجار أسطوانة غاز نتيجة لتسرب الغاز بالمكان أدت إلى حدوث انفجار، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.