مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى انفجار أسطوانة غاز بفيصل

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون جراء انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بشارع عزبة جبريل بمنقطة فيصل، وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى المكان، وتمت السيطرة على الحريق، وتم منع خطر امتداده إلى باقى الطوابق السكنية.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة بسماع دوى انفجار بمنقطة فيصل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتبين مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انفجار أسطوانة غاز نتيجة لتسرب الغاز بالمكان أدت إلى حدوث انفجار، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.