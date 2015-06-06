روسيا وقطر تبحثان الأوضاع فى اليمن والعراق وسوريا

أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسى للشرق الأوسط وأفريقيا ، نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف جلسة مباحثات مع مساعد وزير الخارجية القطرى محمد الرميحى ، تناولت الوضع فى اليمن والعراق وسوريا إضافة إلى بحث سبل تنشيط التعاون الثنائى بين البلدين.

وذكر بيان للخارجية الروسية ، نُشر على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة ، أن مباحثات بوجدانوف والرميحى ركزت بشكل خاص على الأوضاع "المتأزمة" فى عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، خاصة فى اليمن والعراق وسوريا.

ولفت البيان إلى أن الجانب الروسى أكد على أهمية حل كافة المشاكل القائمة من قبل شعوب هذه البلدان عن طريق الحوار الوطنى الواسع.

وذكرت الخارجية الروسية فى بيانها أن مباحثات الجانبين (الروسى والقطري) فى موسكو تناولت - أيضا - أفاق التعاون الثنائى بين البلدين فى إطار الحوار الاستراتيجى بين روسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مشيرا إلى أنه فى هذا السياق تطرق بوجدانوف والروميحى إلى مسألة ضمان الأمن فى منطقة الخليج العربى مع الأخذ بعين الاعتبار المفهوم الذى اقترحه الجانب الروسى فى وقت سابق.

وأوضحت الخارجية الروسية أنه جرت مناقشة مجمل قضايا التطوير التدريجى اللاحق للعلاقات الروسية-القطرية، حيث أكدت موسكو والدوحة رغبتهما فى تنشيط الحوار السياسى على مختلف المستويات من أجل الاستفادة الكاملة من الإمكانات الموجودة لزيادة التعاون فى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية .

يُذكر أن اللقاء بين بوجدانوف والرميحى يأتى فى إطار حوار سياسى دورى يجرى بين وزارتى خارجية روسيا وقطر

>