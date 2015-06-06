مجلس الأمن يدين الهجمات بالبرميل المتفجرة فى سوريا

أدان مجلس الأمن الدولى الجمعة استخدام البراميل المتفجرة فى سوريا، هذا السلاح المدمر الذى خلف عشرات القتلى هذا الأسبوع فى محافظة حلب.

وانضمت روسيا حليفة النظام السورى إلى باقى اعضاء مجلس الأمن ال 15 فى إدانة "كافة اعمال العنف ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية با فيها الطبية"، وندد المجلس فى بيان بـ"الهجمات التى تمت بلا تمييز، ومنها القصف بالبراميل المتفجرة، التى استخدمت على نطاق واسع فى الأيام الأخيرة".

ومنذ اندلاع النزاع فى سوريا فى مارس 2011 قتل أكثر من 220 ألف شخص فى سوريا، بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان ومقره لندن.

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