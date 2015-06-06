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رئيس الحكومة المغربية ينتقد بث حفل لجنيفر لوبيز على التلفزيون

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رئيس الحكومة المغربية ينتقد بث حفل لجنيفر لوبيز على التلفزيون رئيس الحكومة المغربية ينتقد بث حفل لجنيفر لوبيز على التلفزيون
انتقد رئيس المغربية عبد الإله بن كيران اليوم الجمعة بث سهرة للمغنية الأمريكية جنيفر لوبيز على قناة التلفزيون المغربية الثانية فى إطار الدورة 14 لمهرجان موازين.

وقال بن كيران إن ما بثته القناة الثانية "تضمن مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع المغربى وصادمة لشعور المشاهدين."

وأضاف بن كيران فى رسالة إلى رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعى البصرى وهى الهيئة المسؤولة عن تنظيم البث الإذاعى والتلفزيونى فى المملكة إن بث "مشاهد ذات إيحاءات جنسية يعد مساسا بالاخلاق الحميدة والنظام العام واستفزازا لقيم الاسرة المغربية وحطا من كرامة المرأة كما أنه يعد خرقا صريحا لمقتضيات دستور المملكة وللقانون المنظم للقطاع السمعى البصري."

وكان بث حفل لوبيز فى افتتاح الدورة 14 لمهرجان موازين فى 29 مايو أيار الماضى على القناة الثانية المغربية قد أثار الكثير من الجدل وأدى إلى انتقادات واسعة للحكومة الحالية التى يترأسها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

ودعا بن كيران هيئة الاتصال السمعى البصرى إلى "النظر فى المخالفات والتجاوزات المذكورة وترتيب الجزاءات القانونية فى حق المسؤولين عن هذا التقصير الجسيم."

ويسدل الستار على الدورة 14 من مهرجان موازين إيقاعات العالم يوم غد السبت. وكان المهرجان قد بدأ فى 18 مايو أيار 2002 وأصبح على مدى سنوات أحد أبرز المهرجانات الموسيقية فى المنطقة العربية بفضل اجتذابه للمواهب والنجوم من مختلف أنحاء العالم
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