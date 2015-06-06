محافظ سوهاج يصدر حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية‎

قرر، الدكتور ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، إجراء حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والاحياء، حيث اصدر القرار رقم 548 لسنة 2015 بندب علي محمد رفاعي رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، كما يندب حسام محمدين مهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما للعمل رئيساً للوحدة المحلية لحي غرب بسوهاج، وكلف محمود علي امام مساعد رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج.

كما قرر المحافظ انشاء قطاع للنظافة يتولى الإشراف والمتابعة على اعمال النظافة بكافة الوحدات المحلية تكون مهمته الاشراف والمتابعة والتنسيق بين الوحدات المحلية فيما يتعلق بمنظومة النظافة من كافة النواحي لحسن سير العمل وانتظامه بالقطاع على ان يكلف لطفي محمد على رئيس الوحدة المحلية لحى غرب برئاسة قطاع النظافة.