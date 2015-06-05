اللاوندي: السيسي أعاد العلاقات مع القارة السمراء وإستعاد ريادة مصر من جديد‎

قال خبير العلاقات الدولية سعيد اللاوندي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع شعار “سياسة متوازنة” مع جميع دول العالم، مؤكدًا أنه جدد علاقة مصر بدول أوروبا.وأضاف اللاوندي، خلال إستضافته ببرنامج “مصر في ساعة” الذي تقدمه الإعلامية سوزان الجزمي، على فضائية “الغد العربي”، أن السيسي إهتم بالفضاء الأوروبي، وظهر ذلك جليًا خلال زيارته لفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص والمجر، وإسبانيا والمانيا.

وأشار إلى أن السيسي أعاد العلاقات مع القارة السمراء إفريقيا واستعاد ريادة الدولة المصرية من جديد. ولفت اللاوندي، أن السيسي استطاع نزع فتيل أزمة سد النهضة بعد زيارته لإثيوبيا. وقال إن مواجهة الإرهاب احتلت أولوية كبرى خلال لقاءات الرئيس مع رؤساء الدول التي زارها. وأضاف أن السيسي طمأن أوروبا بشأن الأمن في مصر وذلك من أجل جذب السياحة والاستثمارات. ونوه أن “الإخوان” حاولوا تشوية صورة مصر أمنيًا، وإفشال زيارة السيسي لألمانيا.