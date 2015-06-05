1681 طالب وطالبة بالوادي الجديد يؤدون امتحانات الثانوية العامة‎

صرح، صلاح محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، ان 1681 طالب وطالبة سيؤدون امتحانات الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث امام 9 لجان علي مستوى مراكز المحافظة الخمسة، وقال انه تم الانتهاء من الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة من خلال تجهيز لجان الامتحانات بمبردات مياه ومراوح مع تامين مراكز توزيع الأسئلة بمعرفة الاجهزة الامنية وتأمين اعمال المدارس واللجان من الخارج، واضاف انه تم تجهيز 19 استراحة لاستقبال مراقبي اللجان والمشرفين علي الامتحانات من المحافظات المجاورة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد.