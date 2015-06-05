من الإعلام الإنجليزي إلى كين: لا تكن مثل عمرو زكي!

وجهت صحيفة ميرور الإنجليزية رسالة إلى هاري كين نجم توتنام لتحذره من مصير عمرو زكي لاعب ويجان السابق ومنتخب مصر إلى جانب مصير كلا من ميتشو لاعب سوانزي السابق والبرازيلي روبينيو لاعب مانشستر سيتي الأسبق.

كين صاحب الـ21 عاما تألق مع توتنام إذ سجل 31 هدفا خلال 51 مباراة في 4 بطولات مختلفة مع السبيرز الموسم الماضي.

توتنام احتل المركز الخامس برصيد 64 نقطة. في موسم احتل فيه كين المركز الثاني على سلم ترتيب هدافين الدوري بـ21 هدفا خلف الهداف سيرخيو أجويرو.

ونشرت ميرور تقريرا مطولا تحت عنوان (15 مهاجم وصلوا إلى القمة ثم لم ينجحوا في فعل ذلك مجددا) لتوجه من خلاله رسالة إلى كين بالا يكون مثلهم.

وجاء في مقدمة التقرير مهاجم منتخب مصر السابق عمرو زكي الذي تحدثت عنه الصحيفة بأنه "الجميع تسأل في البداية من هو؟ عندما وقع مع ويجان وتألق".

وأضافت "سجل زكي التهديفي بدأ بهدف في شباك ويست هام ثم 5 أهداف كاملة مع نهاية شهر سبتمبر".

وأكملت ميرور حديثها عن عمرو زكي "زكي أنهى الموسم بـ10 أهداف خلال 22 مباراة ولكن كل ذلك توقف وانتهى بعد عودته المتأخرة من معسكر المنتخب إلى ويجان. ليختفي زكي ويفشل في الوصول مجددا للقمة".

وذكرت ميرور في تقريرها أسماء عديدة فشلت في الحفاظ على ما قدمته في الموسم الأول أبرزهم روبينيو الذي تألق مع سيتي في البداية ثم اختفى بالإضافة إلى روكي سانتا كروز (بلاكبيرن) وميتشو (سوانزي) وبيني ماكارثي (بلاكبيرن) وأندي كارول (نيوكاسل سابقا).

لتتمنى الصحيفة الإنجليزية إلا يسير مهاجم منتخبها الشاب على نفس خطى عمرو زكي والباقين.