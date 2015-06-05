لمرضى الضغط والقلب والكلى.. العرقسوس قد يؤثر سلبا على صحتكم

العرقسوس، من المشروبات الرمضانية التى يكثر تناولها فى شهر الصيام، لكن قد يحدث تأثير سلبى على مرضى الضغط المرتفع، وتتسبب فى ارتفاعه بشكل ملحوظ.

وفى هذا السياق يحذر الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ ورئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى مرضى الضغط المرتفع ومرضى القلب والكلى ومرضى السكر من تناول العرقسوس، فبالنسبة لمرضى الضغط المرتفع فعند تناولهم العرقسوس قد يتسبب فى احتباس الماء والصوديوم فى الجسم فينتج عنه ارتفاع فى ضغط الدم، أما بالنسبة لتناول مرضى السكر العرقسوس فقد يحتوى على مركبات تشبه الكورتيزون مما له تأثير سلبى على صحة الجسم ويؤدى إلى المضاعفات .

بالنسبة لمرضى القلب يقول د. محمد فريد الجندى إن تناولهم للعرقسوس، قد يؤثر تأثير سلبى على صحتهم، وذلك لاحتوائه على بعض المواد التى تساعد على زيادة ضربات القلب، أما مرضى الكلى فيؤثر عليهم لأنه يحدث اضطرابا فى تركيز الأملاح المعدنية فى الدم مما قد تتسبب فى تلف الكلى.