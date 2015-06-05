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أفضل النصائح الغذائية لتجنب الصداع النصفى.. أهمها تقليل الدهون

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أفضل النصائح الغذائية لتجنب الصداع النصفى.. أهمها تقليل الدهون أفضل النصائح الغذائية لتجنب الصداع النصفى.. أهمها تقليل الدهون
الصداع النصفى من الأمراض الشائعة المنتشرة للغاية، وهو عبارة عن صداع يصيب غالبًا أحد جانبى الرأس، ومن أبرز أعراضه بجانب الآلام التى يسببها: الشعور بالغثيان والحساسية المفرطة تجاه الإضاءة والصوت، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز النصائح الغذائية التى تساهم فى الوقاية من الإصابة بالصداع النصفى، وذلك حسبما نشر الموقع الطبى الأمريكى "العلاج بالغذاء"ـ وهى تشمل:

1.تناول الأطعمة الغنية بالمغنسيوم حيث تحد بشكل ملحوظ من أعراض الصداع النصفى، وذلك من خلال التأثير على الأوعية الدموية بالدماغ، ومن أبرز هذه الأطعمة: الخضراوات الورقية خضراء اللون مثل السبانخ والجرجير.
>2.الحد بشكل ملحوظ من الأطعمة الغنية بالملح، نظرًا لأنه يؤدى إلى احتباس المياه بالجسم، ويرفع الضغط الدموى وهو ما يزيد من حدة الصداع.
>3.تجنب الأطعمة والمشروبات التى تحفز إصابتك بالصداع النصفى ومن أبرزها: فول الصويا والباذنجان والطماطم والمشروبات الغنية بالكافيين مثل الشاى والقهوة.
>4.تناول الأطعمة التى تتمتع بمؤشر جلايسيمى منخفض مثل البروتينات وغالبية الخضراوات والفواكه، وابتعد عن تناول الحلويات.
>5.قلل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون والتى تزيد من حدة الصداع النصفى.

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مصر 365

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