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الجراحة والعلاج الكيماوى والإشعاعى مثلث إنقاذ مرضى سرطان الرئة

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الجراحة والعلاج الكيماوى والإشعاعى مثلث إنقاذ مرضى سرطان الرئة الجراحة والعلاج الكيماوى والإشعاعى مثلث إنقاذ مرضى سرطان الرئة
كشفت دراسة علمية حديثة أن بعض المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة يمكن أن يعيشوا لفترة أطول عند خضوعهم لعملية جراحية لإزالة أنسجة الرئة المريضة، بدلا من تلقى العلاج الكيميائى والإشعاعى فقط.

واستندت الدراسة على مراجعة بيانات أكثر من 9000 مريض من الذين يعانون من المرحلة 3B لسرطان الرئة، حيث أنه فى هذه المرحلة تكون الأورام قد انتشرت إلى الغدد الليمفاوية أو غيرها من الأجهزة فى الصدر.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين خضعوا للجراحات والعلاج الكيميائى والعلاج الإشعاعى عاشوا فى المتوسط ما يقرب من 10 أشهر أطول من أولئك الذين يتلقون العلاج الكيماوى والإشعاع وحده.

وأشار الباحثون إلى أنه عادة لا يتم إجراء جراحة للمرضى الذين يعانون من مثل هذه الحالات المتقدمة من سرطان الرئة بسبب شدة المرض.

وأضاف مؤلف الدراسة الدكتور فارون بورى، وهو أستاذ الجراحة فى قسم جراحة القلب فى كلية الطب بجامعة واشنطن فى سانت لويس، أنه لا ينبغى أن نعتبر أن المرضى بمرحلة 3B من سرطان الرئة غير مؤهلين لإجراء الجراحة، فكل حالة تختلف عن الأخرى، ونشرت الدراسة فى عدد يونيو من دورية جراحة الصدر.

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مصر 365